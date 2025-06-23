Ιράν: Πλάνα από την εκτόξευση των πυραύλων κατά της βάσης των ΗΠΑ

Πλάνα από τη στιγμή της εκτόξευσης των ιρανικών πυραύλων κατά της αμερικανικής βάσης στο Κατάρ στο πλαίσιο επιχείρησης «Άγγελμα Νίκης» έδειξε η τηλεόραση της χώρας.

Το δίκτυο Αλ Αραμπίγια ανέφερε ότι αναχαιτίστηκαν 9 από τους 10 πυραύλους και ένας έπεσε σε ανοιχτή περιοχή.

Τη στιγμή της επίθεσης των ιρανικών πυραύλων σε αμερικανικές βάσεις στο Κατάρ φέρεται να δείχνουν βίντεο.



Ενεργοποιήθηκαν συστήματα αεράμυνας πάνω από τη Ντόχα, μετά την επίθεση του Ιράν με πυραύλους, με στόχο τη βάση αλ Ουντέιντ που χρησιμοποιείται από τις αμερικανικές δυνάμεις.

Τις ΗΠΑ απειλούν ευθέως οι Φρουροί της Επανάστασης μετά την πυραυλική τους επίθεση.

«Η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν, βασιζόμενη στον Παντοδύναμο Θεό, βασιζόμενη στον πιστό και φημισμένο λαό του Ισλαμικού Ιράν, δεν θα αφήσει καμία επίθεση κατά της εδαφικής της ακεραιότητας, της κυριαρχίας και της εθνικής της ασφάλειας αναπάντητη υπό οποιεσδήποτε συνθήκες» τονίζεται.

«Με την επιθετικότητα του Αμερικανού εχθρού, έγινε σαφές σε όλους ότι το κακό των Σιωνιστών ήταν μια επέκταση του αμερικανικού σχεδίου. Συνεπώς, σας υπενθυμίζουμε ότι σε αυτή την εθνική άμυνα, οι κινητές στρατιωτικές βάσεις και οι στόχοι των ΗΠΑ στην περιοχή δεν αποτελούν σημείο δύναμης, αλλά μια σημαντική αδυναμία και ένα αγκάθι στα πλευρά αυτού του πολεμοχαρούς καθεστώτος» διαμηνύει η Τεχεράνη.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.