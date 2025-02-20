Τραμπ: Η Ρωσία «κρατά τα ηνία» για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ πιστεύει ότι η Ρωσία «κρατά τα ηνία» στις ειρηνευτικές συνομιλίες για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, επειδή έχει «καταλάβει πολλά εδάφη».

Ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε επίσης στο BBC πως εμπιστεύεται τη Μόσχα που λέει πως επιθυμεί τον τερματισμό του πολέμου.

Ο Τραμπ μίλησε στο βρετανικό δίκτυο από το Air Force One, ενώ επέστρεφε αεροπορικώς στην Ουάσινγκτον μετά την ομιλία του σε μια επενδυτική συνάντηση στη Φλόριντα, όπου αποκάλεσε Βολοντίμιρ Ζελένσκι «δικτάτορα» για δεύτερη φορά μέσα σε μια ημέρα.

Ο Τραμπ εξοργίστηκε με τον Ζελένσκι, γιατί ο Ουκρανός πρόεδρος αντέδρασε στις συνομιλίες ΗΠΑ-Ρωσίας στη Σαουδική Αραβία από τις οποίες αποκλείστηκε το Κίεβο, και είπε ο Αμερικανός πρόεδρος «ζει σε έναν χώρο παραπληροφόρησης».

«Νομίζω ότι οι Ρώσοι θέλουν να δουν τον πόλεμο να τελειώνει, πραγματικά το πιστεύω. Νομίζω ότι κρατούν τα ηνία, επειδή έχουν καταλάβει πολλά εδάφη», είπε χαρακτηριστικά ο Τραμπ στο BBC.

Σε ερώτηση εάν εμπιστεύεται ότι η Ρωσία θέλει την ειρήνη, ο Αμερικάνος πρόεδρος απάντησε: «Το πιστεύω».

Σημειώνεται πως ο πρόεδρος των ΗΠΑ επιτέθηκε στον Ουκρανό ομόλογό του και με ανάρτηση στο Truth Social, ενώ ισχυρίστηκε πως το ποσοστό αποδοχής του είναι μόλις 4% και έθεσε θέμα εκλογών στην εμπόλεμη χώρα.

Η λέξη «δικτάτορας» που χρησιμοποίησε, προκάλεσε αντιδράσεις στην Ευρώπη, με τον Γερμανό καγκελάριο Όλαφ Σολτς να απαντά πως «είναι λάθος και επικίνδυνο να αρνείται κανείς στον πρόεδρο Ζελένσκι τη δημοκρατική του νομιμοποίηση».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

