Πώς οι Πούτιν και Τραμπ ταρακούνησαν τον κόσμο μέσα σε μια εβδομάδα

Περιγράφοντας ως αυτόπτης μάρτυρας τη Ρωσική Επανάσταση του 1917, ο Αμερικανός δημοσιογράφος John Reed τη χαρακτήρισε ως «Δέκα μέρες που συγκλόνισαν τον κόσμο» (Ten Days That Shook The World). Αλλά 10 ημέρες ήταν πολλές για τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ και τον Ρώσο ομόλογό του Βλαντιμίρ Πούτιν, σημειώνει το BBC σε ανάλυσή του. Οι δύο ηγέτες ταρακούνησαν τον κόσμο μέσα σε μια εβδομάδα.

Όλα ξεκίνησαν με την τηλεφωνική επικοινωνία Πούτιν-Τραμπ στις 12 Φεβρουαρίου και τις υποσχέσεις τους για την αναζωογόνηση των διμερών σχέσεων. Συνεχίστηκε με τη Διάσκεψη Ασφαλείας του Μονάχου και το σχίσμα μεταξύ Ευρώπης και Αμερικής.

Επόμενος σταθμός ήταν η Σαουδική Αραβία για τις συνομιλίες Ρωσίας-ΗΠΑ, στις πρώτες τετ α τετ επαφές υψηλού επιπέδου μεταξύ των δύο χωρών μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο του 2022.

Πρόκειται για μια εβδομάδα κατά την οποία ανατράπηκαν οι παραδοσιακές συμμαχίες, με την Ευρώπη και την Ουκρανία να βρίσκονται στο περιθώριο, προκαλώντας φόβους για την ευρωπαϊκή ασφάλεια και φέρνοντας τη Ρωσία εκεί που θέλει να βρίσκεται: Στην κορυφαία θέση της παγκόσμιας πολιτικής σκηνής, χωρίς να έχει κάνει καμία παραχώρηση για να φτάσει εκεί.

Μια εικόνα κυριαρχεί στις ρωσικές εφημερίδες το πρωί της Τετάρτης: Οι ανώτεροι Ρώσοι και Αμερικανοί αξιωματούχοι στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων στο Ριάντ.

Το Κρεμλίνο θέλει το ρωσικό κοινό και η διεθνής κοινότητα να δουν ότι απέτυχαν οι προσπάθειες της Δύσης να απομονώσει τη Ρωσία εξαιτίας του πολέμου στην Ουκρανία.

Τα ρωσικά μέσα ενημέρωσης καλωσόρισαν την προοπτική θερμότερων δεσμών με την Ουάσινγκτον και περιφρονούν τους Ευρωπαίους ηγέτες και το Κίεβο.

«Ο Τραμπ γνωρίζει ότι θα πρέπει να κάνει παραχωρήσεις [στη Ρωσία] επειδή διαπραγματεύεται με την πλευρά που κερδίζει στην Ουκρανία», γράφει η ρωσική φιλοκυβερνητική Moskovsky Komsomolets. «Θα κάνει παραχωρήσεις. Όχι εις βάρος της Αμερικής, αλλά εις βάρος της Ευρώπης και της Ουκρανίας».

«Για πολύ καιρό η Ευρώπη θεωρούσε τον εαυτό της ως τον πολιτισμένο κόσμο και ως κήπο της Εδέμ. Δεν πρόσεξε ότι είχε χάσει το παντελόνι της... τώρα ο παλιός της σύντροφος στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού το επισήμανε αυτό...», προσθέτει.

«Στους δρόμους της Μόσχας δεν διακρίνω αυτό το κλίμα αυταρέσκειας», σημειώνει ο αναλυτής του BBC Steve Rosenberg.

Αντίθετα, γράφει, ο κόσμος παρακολουθεί και περιμένει να δει αν ο Τραμπ θα αποδειχθεί πραγματικά ο νέος καλύτερος φίλος της Ρωσίας και αν μπορεί να δώσει τέλος στον πόλεμο στην Ουκρανία.

«Ο Τραμπ είναι επιχειρηματίας. Τον ενδιαφέρει μόνο να βγάλει χρήματα», δήλωσε στον συντάκτη του πρακτορείου η Ναντέζντα. «Δεν νομίζω ότι τα πράγματα θα είναι διαφορετικά. Υπάρχουν πάρα πολλά που πρέπει να γίνουν για να αλλάξει η κατάσταση».

«Ίσως αυτές οι συνομιλίες [στη Σαουδική Αραβία] να βοηθήσουν», είπε ο Γκιόργκι. «Είναι καιρός να σταματήσουμε να είμαστε εχθροί». «Ο Τραμπ είναι δραστήριος. Αλλά θα κάνει κάτι;», διερωτάται μια άλλη Ρωσίδα πολίτης η Ιρίνα. «Ονειρευόμαστε ότι αυτές οι διαπραγματεύσεις θα φέρουν την ειρήνη. Είναι ένα πρώτο βήμα. Και ίσως αυτό να βοηθήσει την οικονομία μας. Οι τιμές τροφίμων και άλλων αγαθών ανεβαίνουν συνεχώς. Αυτό οφείλεται εν μέρει στην ειδική στρατιωτική επιχείρηση [έτσι αποκαλεί το Κρεμλίνο τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία] και στη γενικότερη διεθνή κατάσταση».

Ο Πούτιν και ο Τραμπ έχουν μιλήσει τηλεφωνικά. Οι δύο ομάδες τους συναντήθηκαν στη Σαουδική Αραβία. Σύντομα αναμένεται η συνάντησή τους. Εξάλλου νωρίτερα σήμερα, ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ ότι ενδέχεται συνάντησή τους ακόμη και πριν το τέλος του Φεβρουαρίου.

Αλλά πριν από λίγες ημέρες η εφημερίδα Moskovsky Komsomolets προσπάθησε να φανταστεί τι μπορεί να είπαν οι δύο ηγέτες ο ένας στον άλλο κατά τη διάρκεια της τηλεφωνικής τους επικοινωνίας την περασμένη εβδομάδα.

Κατέληξε σε αυτή τη θεωρία:

«Ο Τραμπ κάλεσε τον Πούτιν.

Βλαντίμιρ! Έχεις μια ωραία χώρα και εγώ έχω μια ωραία χώρα. Πάμε να χωρίσουμε τον κόσμο;

Τι έλεγα από την αρχή; Ας το κάνουμε!....»

Υποθετικό σενάριο φαντασίας; Μένει να το δούμε, καταλήγει το BBC.

Πηγή: skai.gr

