Ο υπουργός Εμπορίου της Ιαπωνίας Yoji Muto σχεδιάζει να επισκεφθεί τις Ηνωμένες Πολιτείες τον Μάρτιο και να ζητήσει από την κυβέρνηση Τραμπ να εξαιρέσει την Ιαπωνία από τους επικείμενους δασμούς σε χάλυβα και αυτοκίνητα, ανέφερε την Πέμπτη η εφημερίδα Asahi.

Ο Muto κανονίζει συναντήσεις με τον πρόσφατα επιβεβαιωμένο υπουργό Εμπορίου των ΗΠΑ Χάουαρντ Λούτνικ, τον Υπουργό Ενέργειας Κρις Ράιτ και άλλους κορυφαίους αξιωματούχους για να συζητήσουν επίσης τα σχέδια της Ιαπωνίας να αγοράσει περισσότερο αμερικανικό φυσικό αέριο και την προσφορά 5401.T της Nippon Steel για την εξαγορά της US Steel XN, σύμφωνα με την έκθεση.

Ο Muto σκοπεύει να επισκεφθεί τις ΗΠΑ μέχρι τις 12 Μαρτίου, όταν θα τεθούν σε ισχύ οι δασμοί 25% στις αμερικανικές εισαγωγές χάλυβα και αλουμινίου, αλλά το χρονοδιάγραμμα είναι ρευστό ανάλογα με τις συνεδριάσεις του ιαπωνικού προϋπολογισμού του κοινοβουλίου, ανέφερε η Asahi, επικαλούμενη πολλές ανώνυμες κυβερνητικές πηγές.

