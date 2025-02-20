Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε την Τετάρτη ότι αναμένει ο Κινέζος πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ να επισκεφθεί τις Ηνωμένες Πολιτείες χωρίς να δώσει χρονοδιάγραμμα για το ταξίδι του, σύμφωνα με το Reuters.

Ο Τραμπ σε δηλώσεις του σε δημοσιογράφους, είπε ότι «είναι δυνατό οι ΗΠΑ και η Κίνα να έχουν μια νέα εμπορική συμφωνία». Μια συνομιλία ή αλληλεπίδραση μεταξύ των δύο ηγετών θεωρείται κρίσιμη για μια πιθανή χαλάρωση ή καθυστέρηση των εμπορικών δασμών.

«Θα έχουμε, τελικά, τον Πρόεδρο Σι, όλοι θα έρθουν (στις ΗΠΑ)», είπε ο Τραμπ ενώ μίλησε επίσης για άλλους ηγέτες που θα επισκεφθούν τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Ο Σι ταξίδεψε για τελευταία φορά στις ΗΠΑ τον Νοέμβριο του 2023, στην πέμπτη επίσκεψή του στη χώρα ως Κινέζος πρόεδρος, για μια σύνοδο κορυφής με τον τότε πρόεδρο των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν, που κατέληξε σε συμφωνίες για την επανέναρξη των στρατιωτικών επικοινωνιών και τον περιορισμό της παραγωγής φαιντανύλης.

Ο Τραμπ και ο Σι είχαν μιλήσει λίγο πριν ο Τραμπ αναλάβει τα καθήκοντά του στις 20 Ιανουαρίου και συζήτησαν θέματα όπως το TikTok, το εμπόριο και την Ταϊβάν.

Ο Τραμπ είπε στους δημοσιογράφους την Τετάρτη ότι μιλούσε στην Κίνα για το TikTok καθώς οι Ηνωμένες Πολιτείες προσπαθούν να μεσολαβήσουν για την πώληση της δημοφιλούς εφαρμογής που ανήκει στην κινεζική μητρική εταιρεία ByteDance.

Ο Τραμπ είπε την περασμένη εβδομάδα ότι είχε μιλήσει με τον Σι από τότε που ανέλαβε τα καθήκοντά του, αλλά δεν έδωσε λεπτομέρειες για τα θέματα αυτής της συνομιλίας.

Η Ουάσιγκτον και το Πεκίνο είχαν τεταμένες σχέσεις εδώ και χρόνια σχετικά με διαφορές που κυμαίνονται από τους εμπορικούς δασμούς και την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο μέχρι το TikTok, την Ταϊβάν, το Χονγκ Κονγκ, τα ανθρώπινα δικαιώματα και την προέλευση του COVID-19.

