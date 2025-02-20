Οι ομοσπονδιακές ρυθμιστικές αρχές κατηγόρησαν την Tesla για παραβίαση των κανόνων ασφάλειας στο χώρο εργασίας σε σχέση με τον ηλεκτροπληξία ενός εργάτη το περασμένο καλοκαίρι στο εργοστάσιο κατασκευής αυτοκινήτων στο Όστιν του Τέξας, κάτι που το Υπουργείο Εργασίας των ΗΠΑ επιβεβαίωσε στο Reuters.

«Η έρευνα έχει κλείσει και έχουν εκδοθεί αναφορές», είπε το τμήμα της Αμερικανικής Υπηρεσίας Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (OSHA), το οποίο επιβλέπει την έρευνα στην Tesla.

Το υπουργείο Εργασίας είπε ότι το θέμα ολοκληρώθηκε στα τέλη Ιανουαρίου. Το τμήμα αρνήθηκε να αποκαλύψει τη φύση των αστοχιών ασφάλειας στο χώρο εργασίας της Tesla ή εάν επιβλήθηκαν κυρώσεις.

Η υπόθεση παρακολουθήθηκε στενά εν μέσω δημόσιας συζήτησης σχετικά με την επίβλεψη της Tesla και άλλων επιχειρήσεων που διευθύνει ο δισεκατομμυριούχος Ίλον Μασκ, καθώς είναι υπευθυνος για μια ριζική αλλαγή των ομοσπονδιακών υπηρεσιών για λογαριασμό του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.

Ο Μασκ, ο οποίος ξόδεψε περισσότερα από 250 εκατομμύρια δολάρια για να βοηθήσει στην εκλογή του Τραμπ, του ανέθεσε να διευθύνει το νεοσυσταθέν Υπουργείο Κυβερνητικής Αποτελεσματικότητας, το οποίο στοχεύει να μειώσει τις ομοσπονδιακές δαπάνες και το προσωπικό. Οι επιχειρήσεις του Μασκ, συμπεριλαμβανομένης της Tesla και της εταιρείας κατασκευής πυραύλων SpaceX, βασίζονται σε μεγάλο βαθμό σε κρατικές συμβάσεις, επιδοτήσεις και πολιτικές.

Η OSHA ξεκίνησε την έρευνα αμέσως μετά τον θάνατο του Βίκτορ Γκόμεζ, ηλεκτρολόγου που εργαζόταν ως εργολάβος στο εργοστάσιο της Tesla στο Τέξας, την 1η Αυγούστου, σύμφωνα με αρχεία του OSHA και μήνυση για παράνομο θάνατο που κατατέθηκε εναντίον του Tesla από την οικογένεια του Γκόμεζ.

Ο Γκόμεζ σκοτώθηκε κατά την επιθεώρηση των ηλεκτρικών πινάκων στο σημείο, σύμφωνα με τη μήνυση. Η μήνυση υποστηρίζει αμέλεια και υποστηρίζει ότι το πάνελ υποτίθεται ότι ήταν ανενεργό, αλλά είχε ήδη ενεργοποιηθεί, με αποτέλεσμα τον ηλεκτροπληξία του Γκόμεζ.

Την Τετάρτη, ο εκπρόσωπος των ΗΠΑ Γκρεγκ Κάζαρ, Δημοκρατικός του Τέξας, του οποίου η περιφέρεια του Κογκρέσου περιλαμβάνει το εργοστάσιο της Tesla, έστειλε επιστολή στο Υπουργείο Εργασίας προτρέποντας ο OSHA να δημοσιοποιήσει αμέσως τα πλήρη αποτελέσματα της έρευνάς του για τον θάνατο του Γκόμεζ. Η επιστολή ανέφερε ότι μια άρνηση να δημοσιοποιηθούν αρχεία σχετικά με τις αστοχίες ασφάλειας στο χώρο εργασίας της Tesla θα μπορούσε να εγείρει ερωτήματα σχετικά με το εάν η υπηρεσία παρέχει προνομιακή μεταχείριση στον Μασκ.

«Οι Αμερικανοί έχουν το δικαίωμα να γνωρίζουν εάν η Tesla και οι εργολάβοι της θέτουν σε κίνδυνο τη ζωή ενός ανθρώπου και εάν η Tesla θα ακολουθήσει τους κανόνες ασφάλειας στο χώρο εργασίας στο μέλλον», ανέφερε η επιστολή.

Το εργοστάσιο, μια εγκατάσταση 10 εκατομμυρίων τετραγωνικών ποδιών στο Ώστιν του Τέξας, είναι ένας κόμβος παραγωγής για οχήματα Model Y και Cybertrucks της Tesla.

Τα αρχεία του OSHA δείχνουν ότι ο Tesla αναφέρθηκε και επιβλήθηκε πρόστιμο περίπου 7.000 δολαρίων για δύο άλλες παραβιάσεις της ασφάλειας στο χώρο εργασίας στο εργοστάσιο του Τέξας πέρυσι, οι οποίες αφορούσαν παραβιάσεις κανόνων για την προστασία των εργαζομένων από χημικούς κινδύνους. Το 2022, δύο καταγγελίες έγιναν επίσης εναντίον της εταιρείας, που την κατηγορούσαν ότι απέτυχε να αντιμετωπίσει υποτιθέμενες παραβιάσεις της ασφάλειας στο χώρο εργασίας και της νομοθεσίας για τους μισθούς από υπεργολάβους κατά την κατασκευή της εγκατάστασης.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.