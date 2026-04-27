Τραμπ για την ένοπλη επίθεση στο δείπνο στην Ουάσινγκτον: «Δεν ανησύχησα»

Ο Ντόναλντ Τραμπ (Donald Trump) μίλησε με τη δημοσιογράφο του CBS Νόρα Ο’Ντόνελ σε συνέντευξη στην εκπομπή «60 Minutes», περιγράφοντας τη δοκιμασία που βίωσε στο δείπνο της Ένωσης Ανταποκριτών του Λευκού Οίκου, όταν ακούστηκαν πυροβολισμοί.

Ένας ένοπλος άνοιξε πυρ στο ξενοδοχείο Washington Hilton το βράδυ του Σαββάτου, αν και δεν εισέβαλε στην αίθουσα δεξιώσεων στο υπόγειο, όπου βρισκόταν ο Τραμπ εκείνη τη στιγμή, σημειώνει ο Guardian. Ο πρόεδρος περιέγραψε τα γεγονότα με ήρεμο τόνο, λέγοντας ότι δεν ένιωσε ιδιαίτερα ανήσυχος καθώς εξελίσσονταν η επίθεση.

«Δεν ανησύχησα», είπε ο Τραμπ στη συνέντευξη όταν ρωτήθηκε πόσο ανησύχησε στο ενδεχόμενο να τραυματιστεί αφού άκουσε τους πυροβολισμούς. «Καταλαβαίνω τη ζωή. Ζούμε σε έναν τρελό κόσμο».

Αναφερόμενος στα γεγονότα της επίθεσης, ο Τραμπ είπε στο 60 Minutes ότι η περιέργειά του πιθανώς καθυστέρησε τις προσπάθειες των Μυστικών Υπηρεσιών να τον μεταφέρει γρήγορα σε ασφαλές μέρος.

«Ήθελα να δω τι συνέβαινε», είπε ο Τραμπ. «Δεν τους το έκανα τόσο εύκολο. Ήθελα να δω τι γινόταν. Και εκείνη τη στιγμή αρχίσαμε να συνειδητοποιούμε ότι ίσως ήταν ένα σοβαρό πρόβλημα, ένα διαφορετικό είδος προβλήματος.

«Ήμουν περιτριγυρισμένος από υπέροχους ανθρώπους», πρόσθεσε ο Τραμπ. «Και μάλλον τους έκανα να κινηθούν λίγο πιο αργά. Είπα: “Περιμένετε ένα λεπτό, περιμένετε ένα λεπτό”».

Οι αξιωματικοί των Μυστικών Υπηρεσιών, ωστόσο, έλεγαν επανειλημμένα στον πρόεδρο και στην πρώτη κυρία, Μελάνια Τραμπ, να πέσουν στο πάτωμα, ανέφερε ο Τραμπ.

«Άρχισα να περπατάω», είπε ο Τραμπ. «Και μου είπαν: “Παρακαλώ, πέσε κάτω, πέσε στο πάτωμα.” Έτσι έπεσα κάτω και η πρώτη κυρία έπεσε επίσης.»

Οι αξιωματικοί των Μυστικών Υπηρεσιών οδήγησαν τελικά τον Τραμπ και άλλα μέλη της κυβέρνησης σε ασφαλές μέρος μετά τους πυροβολισμούς.

Αστυνομικοί αντάλλαξαν πυροβολισμούς με τον δράστη Κόουλ Τόμας Άλεν, 31 ετών, από το Τόρανς της Καλιφόρνια, στο ξενοδοχείο, πριν τον ακινητοποιήσουν και τον συλλάβουν. Ο Άλεν ήταν οπλισμένος με μαχαίρια, ένα κυνηγετικό όπλο και ένα πιστόλι κατά τη στιγμή της σύλληψής του.

Η επίθεση φαίνεται να έχει πολιτικά κίνητρα και ενδέχεται να είχε ως στόχο και άλλους υψηλόβαθμους αξιωματούχους των ΗΠΑ εκτός από τον Τραμπ, σύμφωνα με τον αναπληρωτή γενικό εισαγγελέα των ΗΠΑ, Τοντ Μπλανς.

«Πιστεύουμε, με βάση μια πολύ αρχική εικόνα για το τι συνέβη, ότι είχε στο στόχαστρό του μέλη της κυβέρνησης», δήλωσε ο Μπλανς σε συνέντευξή του στο CBS News την Κυριακή.

Ο ύποπτος φέρεται να έστειλε σε μέλη της οικογένειάς του, κείμενο στο οποία καταφέρει σφοδρές επιθέσεις εναντίον της κυβέρνησης Τραμπ, το οποίο ορισμένοι έχουν περιγράψει ως «μανιφέστο». Το κείμενο των 1.100 λέξεων φέρει την υπογραφή «Cole ‘coldForce’ ‘Friendly Federal Assassin’ Allen».

Η συνέντευξη στο 60 Minutes πήρε συγκρουσιακό χαρακτήρα όταν η Ο'Ντόνελ διάβασε στον αέρα μέρος του μανιφέστου που φαινόταν να αναφέρεται στον Τραμπ ως «βιαστή» και «παιδεραστή» και του ζήτησε να απαντήσει.

«Περίμενα να το διαβάσετε αυτό, γιατί ήξερα ότι θα το κάνατε, επειδή είστε απαίσιοι άνθρωποι», είπε ο Τραμπ. «Ναι, το έγραψε αυτό, δεν είμαι βιαστής… Διάβασα το μανιφέστο. Ξέρετε, είναι ένας άρρωστος άνθρωπος. Δεν θα έπρεπε να το διαβάζετε αυτό στο 60 Minutes, είστε ντροπή, αλλά συνεχίστε, ας τελειώσουμε τη συνέντευξη», πρόσθεσε.

Ο Αμερικανός πρόεδρος συνέχισε να επιτίθεται στην Ο'Ντόνελ για το υπόλοιπο της συνέντευξης. Αφού εκείνη σημείωσε ότι ο Άλεν, είχε σύμφωνα με πληροφορίες συμμετάσχει σε διαδήλωση «No Kings», ο Τραμπ απάντησε: «Ο λόγος που υπάρχουν άνθρωποι σαν αυτόν είναι ότι υπάρχουν άνθρωποι που κάνουν το «No Kings». Δεν είμαι βασιλιάς».

Παρά τις κριτικές του Τραμπ προς τον Τύπο, τον οποίο χαρακτήρισε «επιεική απέναντι στο έγκλημα», προέτρεψε την Ένωση Ανταποκριτών του Λευκού Οίκου να επαναπρογραμματίσει την εκδήλωση εντός των επόμενων 30 ημερών.

«Δεν θέλω να το δω να ακυρώνεται. Νομίζω ότι είναι πραγματικά κακό να ακυρωθεί κάτι τέτοιο για έναν τρελό», σημειώνοντας ωστόσο, ότι «Δεν είναι ότι θέλω να πάω. Είμαι πολύ απασχολημένος. Δεν το χρειάζομαι αυτό».

Πηγή: skai.gr

