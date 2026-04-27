Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του αργού πετρελαίου Brent σκαρφάλωσαν πάνω από τα 106 δολάρια ανά βαρέλι τη Δευτέρα, διευρύνοντας τα κέρδη της περασμένης εβδομάδας, καθώς το Στενό του Ορμούζ παραμένει ουσιαστικά κλειστό εν μέσω αδιεξόδου στις ειρηνευτικές συνομιλίες ΗΠΑ - Ιράν.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ (Donald Trump) έδωσε εντολή στους διαπραγματευτές του να αναστείλουν τις συζητήσεις, ενώ ο Ιρανός Πρόεδρος Μασούντ Πεζεσκιάν επανέλαβε ότι η Τεχεράνη δεν θα συμμετάσχει σε «επιβαλλόμενες διαπραγματεύσεις υπό απειλές ή αποκλεισμό».

Ο πόλεμος στο Ιράν έχει εισέλθει στην ένατη εβδομάδα του, πυροδοτώντας αυτό που ο IEA έχει χαρακτηρίσει ως το μεγαλύτερο σοκ ενεργειακού εφοδιασμού που έχει καταγραφεί ποτέ, ενώ παράλληλα εντείνει τις πληθωριστικές πιέσεις και επιβαρύνει τις παγκόσμιες προοπτικές ανάπτυξης.

Ο συνεχιζόμενος ναυτικός αποκλεισμός των ΗΠΑ συνεχίζει να περιορίζει τις εξαγωγές αργού πετρελαίου του Ιράν και αποτελεί βασικό εμπόδιο σε οποιαδήποτε διπλωματική πρόοδο. Οι αναλυτές σημειώνουν ότι ακόμη και αν ανοίξει ξανά το Στενό, θα μπορούσαν να χρειαστούν μήνες για να ομαλοποιηθούν οι ροές πετρελαίου, σύμφωνα με το Trading Economics

Το συμβόλαιο του Brent (Ιουνίου) κινείται ανοδικά κατά 1,15%, στα 106,54 δολάρια το βαρέλι την Πέμπτη (07:30 ώρα Ελλάδος), ενώ το αμερικανικό αργό West Texas Intermediate (συμβόλαιο Ιουνίου) σημειώνει άνοδο 0,99%, στα 95,34 δολάρια το βαρέλι.

Πηγή: skai.gr

