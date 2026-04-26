Ο δράστης των πυροβολισμών στο Δείπνο των Ανταποκριτών του Λευκού Οίκου αυτοχαρακτηριζόταν ως «Friendly Federal Assassin» (Φιλικός Ομοσπονδιακός Δολοφόνος) σε μανιφέστο που έστειλε σε μέλη της οικογένειάς του λίγα λεπτά πριν από το περιστατικό, σύμφωνα με πηγή που επικαλείται το CNN.

Στο μανιφέστο, όπου καθίσταται σαφές ότι στόχευε αξιωματούχους της κυβέρνησης του Ντόναλντ Τραμπ, ο ύποπτος φέρεται να ανέφερε ότι δεν είχε σκοπό να στοχεύσει τις δυνάμεις επιβολής του νόμου, πρόσθεσε η ίδια πηγή. Ωστόσο, αξιωματούχος της αστυνομίας της Ουάσινγκτον δήλωσε το βράδυ του Σαββάτου ότι υπήρξε ανταλλαγή πυρών μεταξύ του υπόπτου και των αστυνομικών.

Μάλιστα, ο Κόουλ Άλεν απέστειλε το μανιφέστο σε μέλη της οικογένειάς του περίπου 10 λεπτά πριν ανοίξει πυρ στο Δείπνο των Ανταποκριτών του Λευκού Οίκου το βράδυ του Σαββάτου.

Τι γράφει στο «μανιφέστο»

Την ύπαρξη του μανιφέστου και τον χαρακτηρισμό «Friendly Federal Assassin» μετέδωσε η New York Post.

«Το να γυρίζεις και το άλλο μάγουλο ισχύει όταν καταπιέζεσαι εσύ ο ίδιος. Εγώ δεν είμαι το άτομο που βιάστηκε σε κέντρο κράτησης. Δεν είμαι ο ψαράς που εκτελέστηκε χωρίς δίκη», έγραψε στο κείμενο, το οποίο συγγενής του παρέδωσε στην αστυνομία, σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο.

«Δεν είμαι ένα παιδί που ανατινάχθηκε, ούτε ένα παιδί που λιμοκτονεί, ούτε μια έφηβη που κακοποιήθηκε από τους πολλούς εγκληματίες σε αυτή την κυβέρνηση. Το να γυρίζεις το άλλο μάγουλο όταν κάποιος άλλος καταπιέζεται δεν είναι χριστιανική στάση· είναι συνενοχή στα εγκλήματα του καταπιεστή», ανέφερε.

Ο Άλεν ανέφερε ότι στόχευε «αξιωματούχους της κυβέρνησης (με εξαίρεση τον διευθυντή του FBI, Κας Πατέλ), τους οποίους ιεραρχούσε από τους υψηλότερους προς τους χαμηλότερους.

«Δεν είμαι πλέον διατεθειμένος να επιτρέψω σε έναν παιδόφιλο, βιαστή και προδότη να βάφει τα χέρια μου με τα εγκλήματά του», έγραψε ο Άλεν, προφανώς αναφερόμενος στον Αμερικανό πρόεδρο.

«Προκειμένου να περιορίσω τις απώλειες, θα χρησιμοποιήσω σκάγια αντί για σφαίρες (έχουν μικρότερη διείσδυση μέσα από τοίχους). Θα μπορούσα να περάσω μέσα από σχεδόν όλους εδώ για να φτάσω στους στόχους, αν ήταν απολύτως απαραίτητο με το σκεπτικό ότι οι περισσότεροι επέλεξαν να παρευρεθούν σε μια ομιλία ενός παιδόφιλου, βιαστή και προδότη και άρα είναι συνένοχοι, αλλά ελπίζω να μη φτάσει εκεί», έγραψε ο Άλεν.



Πηγή: skai.gr

