Ερωτήματα για τα μέτρα ασφαλείας - Στο επίκεντρο πώς έφτασε ο ένοπλος κοντά στον Τραμπ

Πολλά είναι τα ερωτήματα που προκύπτουν γύρω από την ασφάλεια του Αμερικανού προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ (Donald Trump) μετά το περιστατικό με τους πυροβολισμούς στο Δείπνο των Ανταποκριτών του Λευκού Οίκου, με τις αρχές να εξετάζουν πώς ο ύποπτος κατάφερε να βάλει πυροβόλο όπλο στον χώρο.

Ο ύποπτος, ο οποίος συνελήφθη το βράδυ του Σαββάτου μετά τους πυροβολισμούς δεν συνεργάζεται με τις αρχές όπως αποκάλυψε ο υπηρεσιακός γενικός εισαγγελέας Τοντ Μπλανς.

«Εξακολουθούμε να εξετάζουμε τα πρωτόκολλα ασφαλείας που επέτρεψαν στον ύποπτο να βάλει τα πυροβόλα όπλα μέσα στο ξενοδοχείο», δήλωσε ο Τοντ Μπλανς.

Καθώς νέα στοιχεία για το περιστατικό στο Washington Hilton έρχονται στο φως, ο Μπλανς δήλωσε στο NBC ότι οι αρχές εκτιμούν, βάσει προκαταρκτικής αξιολόγησης, πως ο ύποπτος είχε στο στόχαστρο κυβερνητικούς αξιωματούχους, «πιθανότατα και τον πρόεδρο», χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.

Σημειώνεται ότι η αντίδραση των μελών της ασφάλειας ήταν άμεση καθώς κυβερνητικοί αξιωματούχοι, μεταξύ των οποίων ο Ντόναλντ Τραμπ και ο αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς, απομακρύνθηκαν από τον χώρο μετά τους πυροβολισμούς έξω από την αίθουσα εκδηλώσεων, ενώ το δείπνο ακυρώθηκε.

Ο Τραμπ αρχικά είχε δηλώσει ότι η εκδήλωση θα συνεχιστεί, ωστόσο αργότερα ανέφερε ότι οι αρχές τον ενημέρωσαν πως δεν μπορούσε να διεξαχθεί κανονικά. Όπως είπε, το δείπνο θα επαναπρογραμματιστεί εντός 30 ημερών.

Μέχρι το πρωί της Κυριακής, οι αρχές, συμπεριλαμβανομένων του FBI, της Μυστικής Υπηρεσίας και τοπικών υπηρεσιών, είχαν εκτελέσει σειρά ενταλμάτων έρευνας, εμεταξύ άλλων και σε «συσκευές που κατασχέθηκαν από τον ύποπτο», σύμφωνα με τον Μπλανς.

Παράλληλα, οι αρχές έχουν επικοινωνήσει με μάρτυρες που τον γνώριζαν, στο πλαίσιο της έρευνας για τα κίνητρα του δράστη.

Οι αρχές εξετάζουν ένα μανιφέστο που φέρεται να έστειλε ο Κόουλ Τόμας Άλεν σε μέλη της οικογένειάς του λίγα λεπτά πριν από τους πυροβολισμούς.

Όπως ανέφερε αξιωματούχος της κυβέρνησης, ο αδελφός του ειδοποίησε την τοπική αστυνομία στο Νιου Λόντον του Κονέκτικατ για το περιεχόμενο του κειμένου.

Στο μανιφέστο ο Άλεν δήλωνε ότι στόχευε αξιωματούχους της κυβέρνησης.

Πράκτορες της Μυστικής Υπηρεσίας και αστυνομικοί της κομητείας Μοντγκόμερι πήραν κατάθεση από την αδελφή του Άλεν στο σπίτι της στο Ρόκβιλ του Μέριλαντ, η οποία επιβεβαίωσε ότι ο αδελφός της είχε αγοράσει τρία πυροβόλα όπλα. Όπως ανέφερε, είχε επίσης την τάση να υιοθετεί ακραία ρητορική.

Σε τηλεφωνική συνέντευξη την Κυριακή στο Fox News, ο Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε τον φερόμενο ως δράστη «ένα πολύ προβληματικό άτομο». Πρόσθεσε ότι, σύμφωνα με το μανιφέστο του, «μισεί τους χριστιανούς».

«Είχε πολύ μίσος μέσα του εδώ και καιρό», είπε ο Τραμπ. «Ήταν θρησκευτικό θέμα, έντονα αντιχριστιανικό».

Ο Τραμπ τόνισε επίσης ότι ο δράστης «δεν έφτασε ποτέ καν κοντά στις πόρτες» της αίθουσας.

Αρχικά ο Αμερικανός πρόεδρος επιθυμούσε να συνεχιστεί η εκδήλωση, ωστόσο αποφάσισε την αναβολή της όταν οι αρχές τον ενημέρωσαν ότι ο χώρος δεν ήταν πλέον ασφαλής, καθώς οι πόρτες είχαν ανοίξει κατά την εκκένωση.

«Είχε καταλύσει στο ξενοδοχείο Washington Hilton»

Η εισαγγελέας της Περιφέρειας της Κολούμπια, Τζανίν Πίρο, δήλωσε ότι στον ύποπτο θα απαγγελθούν κατηγορίες τη Δευτέρα για επίθεση κατά ομοσπονδιακού αξιωματούχου και για χρήση πυροβόλου όπλου σε έγκλημα βίας. Ο Τοντ Μπλανς ανέφερε ότι ενδέχεται να προκύψουν και άλλες ομοσπονδιακές κατηγορίες καθώς προχωρά η έρευνα.

Ο ύποπτος, που σύμφωνα με μέσα ενημέρωσης είναι 31 ετών και κατάγεται από την Καλιφόρνια, ταξίδεψε με τρένο από την Καλιφόρνια στο Σικάγο και στη συνέχεια στην Ουάσινγκτον.

Οι αρχές εκτιμούν ότι είχε καταλύσει στο ξενοδοχείο Washington Hilton, όπου πραγματοποιείται κάθε χρόνο το δείπνο και όπου το 1981 είχε δεχθεί επίθεση ο τότε πρόεδρος Ρόναλντ Ρίγκαν, ήδη από την Παρασκευή.

Ο Μπλανς δήλωσε επίσης ότι οι αρχές εκτιμούν πως ο ύποπτος πυροβόλησε έναν πράκτορα της Μυστικής Υπηρεσίας, ο οποίος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο μετά το περιστατικό.

Ο Τραμπ ανέφερε το βράδυ του Σαββάτου ότι ο πράκτορας «σώθηκε χάρη στο γεγονός ότι φορούσε ένα πολύ καλό αλεξίσφαιρο γιλέκο» και ότι «είναι σε πολύ καλή κατάσταση», σύμφωνα με την τελευταία επικοινωνία που είχε μαζί του.

Ο εκπρόσωπος της Μυστικής Υπηρεσίας των ΗΠΑ, Άντονι Γκουλιέλμι, επιβεβαίωσε σε ανακοίνωση την Κυριακή ότι ο τραυματίας πράκτορας πήρε εξιτήριο από το νοσοκομείο και ότι το αλεξίσφαιρο γιλέκο του βοήθησε «να αποφευχθεί μια πιθανή τραγωδία» κατά τη διάρκεια των πυροβολισμών.

«Ενώ το FBI ηγείται της ποινικής έρευνας, η Μυστική Υπηρεσία διενεργεί εκτενή έλεγχο του υπόβαθρου και των διασυνδέσεων του κατηγορουμένου, προκειμένου να κατανοήσει καλύτερα τα κίνητρά του, χωρίς να αφήνει καμία λεπτομέρεια ανεξερεύνητη», δήλωσε.

Μετά τα γεγονότα του Σαββάτου, η Επιτροπή Εποπτείας και Μεταρρύθμισης της Βουλής των Αντιπροσώπων ζήτησε ενημέρωση από τη Μυστική Υπηρεσία. Η επιτροπή είχε πραγματοποιήσει ακρόαση για την απόπειρα δολοφονίας του Τραμπ στην Πενσιλβάνια το 2024, μετά την οποία η τότε διευθύντρια της Υπηρεσίας, Κίμπερλι Τσιτλ, παραιτήθηκε.

Παράλληλα, κύκλοι της ηγεσίας του Κογκρέσου εξετάζουν την ενίσχυση των μέτρων ασφαλείας ενόψει της ομιλίας της επίσκεψης του βασιλιά Καρόλου, ενώ αξιωματούχοι της βρετανικής πρεσβείας βρίσκονται ήδη σε επαφή με το προσωπικό του Κογκρέσου.

Ο υπηρεσιακός αρχηγός της αστυνομίας της Ουάσινγκτον, Τζέφρι Κάρολ, δήλωσε ότι ο ύποπτος, ο οποίος επιχείρησε να περάσει από σημείο ελέγχου, είχε στην κατοχή του «καραμπίνα, πιστόλι και πολλά μαχαίρια».

Ο Μπλανς υποστήριξε ότι το περιστατικό δεν αφορά την αυστηροποίηση της νομοθεσίας περί οπλοκατοχής, σημειώνοντας ότι τα όπλα είχαν αγοραστεί νόμιμα τα τελευταία χρόνια, ενώ παραμένει άγνωστο πώς βρέθηκαν στην κατοχή του υπόπτου στην Ουάσινγκτον.

Παράλληλα, χαρακτήρισε την έκβαση της επιχείρησης «μεγάλη επιτυχία» για τις αρχές, αν και τόνισε ότι θα γίνουν οι απαραίτητες προσαρμογές στα μέτρα ασφαλείας.

Ο Τραμπ, από την πλευρά του, δήλωσε μέσω social media ότι το περιστατικό «δεν θα είχε συμβεί» αν υπήρχε ήδη η νέα αίθουσα του Λευκού Οίκου που κατασκευάζεται στη θέση της ανατολικής πτέρυγας, προσθέτοντας ότι «δεν μπορεί να ολοκληρωθεί αρκετά γρήγορα».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.