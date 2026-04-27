Οι αρχές εξετάζουν ως πιθανό κίνητρο την αντι-Τραμπ στάση του δράστη που επιχείρησε να εισβάλει στο δείπνο των ανταποκριτών του Λευκού Οίκου στην Ουάσινγκτον, όπου βρίσκονταν ο πρόεδρος των ΗΠΑ και κορυφαία στελέχη της κυβέρνησής του.

Αξιωματούχοι εκτιμούν ότι ο ένοπλος είχε στο στόχαστρο τον Ντόναλντ Τραμπ και άλλα υψηλόβαθμα μέλη της διοίκησης. «Πιστεύουμε, με βάση μια πρώτη προκαταρκτική εκτίμηση των γεγονότων, ότι στόχευε μέλη της κυβέρνησης», δήλωσε σε τηλεοπτική συνέντευξη ο υπηρεσιακός γενικός εισαγγελέας των ΗΠΑ, Τοντ Μπλανς.

Ο ύποπτος, ο οποίος συνελήφθη αφού ακινητοποιήθηκε από τις δυνάμεις ασφαλείας την ώρα που επιχειρούσε να εισβάλει στον χώρο του ξενοδοχείου, αναμένεται να παρουσιαστεί ενώπιον ομοσπονδιακού δικαστηρίου τη Δευτέρα. Αντιμετωπίζει κατηγορίες για επίθεση σε ομοσπονδιακό αξιωματούχο, χρήση πυροβόλου όπλου και απόπειρα ανθρωποκτονίας σε βάρος ομοσπονδιακού αξιωματούχου. Ωστόσο, όπως σημείωσε ο Μπλανς, δεν αποκλείεται να του απαγγελθούν και κατηγορίες για απόπειρα δολοφονίας του Τραμπ, ανάλογα με την εξέλιξη της έρευνας.

Οι ερευνητές εξετάζουν και ένα μανιφέστο που φέρεται να συνέταξε ο 31χρονος Κόουλ Τόμας Άλεν από το Τόρανς της Καλιφόρνια. Στο κείμενο αυτό, το οποίο δημοσιεύτηκε πλήρως από τη New York Post και θεωρείται αυθεντικό από πηγές που επικαλείται ο Guardian, καταγράφεται λίστα πιθανών στόχων με σειρά προτεραιότητας, στην κορυφή της οποίας βρίσκονται στελέχη της κυβέρνησης Τραμπ.

Σύμφωνα με αξιωματούχους του Λευκού Οίκου που μίλησαν στο Associated Press, ο ύποπτος έστειλε γραπτά μηνύματα με τις αιτιάσεις του κατά της κυβέρνησης σε συγγενείς του περίπου 10 λεπτά πριν ανοίξει πυρ. Συγγενής του – που ταυτοποιείται ως ο αδελφός του – επικοινώνησε με την αστυνομία στο Νιου Λόντον του Κονέκτικατ. Οι αρχές αναφέρουν ότι ο δράστης πυροβόλησε με καραμπίνα εναντίον πράκτορα της Μυστικής Υπηρεσίας σε σημείο ελέγχου ασφαλείας στο ξενοδοχείο Washington Hilton, προτού ακινητοποιηθεί και συλληφθεί.

Ο Ντόναλντ Τραμπ, η πρώτη κυρία Μελάνια Τραμπ, ο αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς και μέλη του υπουργικού συμβουλίου απομακρύνθηκαν εσπευσμένα από τον χώρο. Ο πράκτορας που δέχθηκε τα πυρά δεν τραυματίστηκε σοβαρά, καθώς η σφαίρα χτύπησε στο αλεξίσφαιρο γιλέκο του, όπως δήλωσε ο ίδιος ο Τραμπ.

Σύμφωνα με το Associated Press, ο δράστης αυτοχαρακτηριζόταν «Friendly Federal Assassin», φράση που εμφανίζεται και στο μανιφέστο. Η αστυνομία του Νιου Λόντον ανακοίνωσε ότι ενημερώθηκε στις 22:49, περίπου 2 ώρες μετά το περιστατικό, από άτομο που ήθελε να δώσει σχετικές πληροφορίες, και στη συνέχεια ειδοποίησε άμεσα τις ομοσπονδιακές αρχές.

Πολλά αμερικανικά μέσα, επικαλούμενα ανώνυμες πηγές, αναφέρουν ότι τα γραπτά του Άλεν περιείχαν έντονα αντι-Τραμπ στοιχεία, ενώ η Washington Post σημειώνει ότι είχε στείλει παρόμοια κείμενα στην οικογένειά του, κάτι που επιβεβαιώνει και ο ίδιος ο Τραμπ σε δηλώσεις του στο Fox News.

Το μανιφέστο ξεκινά με απολογίες προς οικείους του δράστη και παραθέτει τα κίνητρα της επίθεσης. Αναφέρει ότι στόχος ήταν μέλη της κυβέρνησης, με εξαίρεση τον διευθυντή του FBI Κας Πατέλ. Παράλληλα, σημειώνεται ότι πράκτορες της Μυστικής Υπηρεσίας θα αποτελούσαν στόχους μόνο αν ήταν απολύτως απαραίτητο, ενώ προσωπικό του ξενοδοχείου, επισκέπτες, αστυνομικοί του Καπιτωλίου και μέλη της Εθνοφρουράς δεν θεωρούνταν στόχοι «εκτός αν πυροβολούσαν πρώτοι».

«Είμαι πολίτης των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής», αναφέρεται στο κείμενο. «Ό,τι κάνουν οι εκπρόσωποί μου με αφορά. Και δεν είμαι πλέον διατεθειμένος να επιτρέψω σε έναν παιδόφιλο, βιαστή και προδότη να βάφει τα χέρια μου με τα εγκλήματά του». Σε άλλο σημείο σημειώνεται: «Το να γυρίζεις το άλλο μάγουλο όταν καταπιέζεται κάποιος άλλος δεν είναι χριστιανική συμπεριφορά· είναι συνενοχή».

Παρότι δεν κατονομάζει ευθέως τον Τραμπ, το κείμενο περιλαμβάνει αναφορές σε πολιτικές της κυβέρνησης και πρόσφατα γεγονότα, όπως αμερικανικά πλήγματα σε σκάφη διακίνησης ναρκωτικών στον ανατολικό Ειρηνικό. «Νιώθω οργή όταν σκέφτομαι όσα έχει κάνει αυτή η κυβέρνηση», αναφέρει σε άλλο σημείο.

Σε συνέντευξή του στο «60 Minutes», ο Τραμπ χαρακτήρισε τον δράστη «άρρωστο άνθρωπο» και επέκρινε τη δημοσιογράφο Νόρα Ο’Ντόνελ επειδή διάβασε αποσπάσματα του μανιφέστου στον αέρα. Παράλληλα, δήλωσε ότι δεν ανησύχησε ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια του περιστατικού: «Δεν φοβήθηκα. Καταλαβαίνω τη ζωή. Ζούμε σε έναν τρελό κόσμο».

Ο Άλεν φέρεται να ταξίδεψε με τρένο από την Καλιφόρνια στο Σικάγο και στη συνέχεια στην Ουάσινγκτον, όπου είχε δηλώσει ως πελάτης στο ξενοδοχείο λίγες ημέρες πριν από το δείπνο. Ομοσπονδιακοί πράκτορες έχουν ανακρίνει την αδελφή του στο Μέριλαντ, η οποία φέρεται να δήλωσε ότι ο αδελφός της είχε αγοράσει νόμιμα όπλα από κατάστημα στην Καλιφόρνια και τα είχε αποθηκεύσει στο πατρικό τους σπίτι στο Τόρανς, χωρίς να το γνωρίζουν οι γονείς τους.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.