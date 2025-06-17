Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σήμερα ότι ο υπουργός Οικονομικών της χώρας Σκοτ Μπέσεντ παρέμεινε στον Καναδά όπου συνεχίζεται η σύνοδος κορυφής της G7 και πρόσθεσε ότι η Ιαπωνία εμφανίζεται «σκληρή» στις συνομιλίες για τις διμερείς εμπορικές σχέσεις, ενώ η ΕΕ δεν έχει προσφέρει στην Ουάσινγκτον κάτι που να θεωρεί ο ίδιος δίκαιη συμφωνία.

Ο Τραμπ αναχώρησε χθες Δευτέρα το βράδυ εσπευσμένα από τον Καναδά λόγω των εξελίξεων στη Μέση Ανατολή. Μιλώντας σε δημοσιογράφους που τον συνόδευαν στο προεδρικό αεροσκάφος καθ’ οδόν προς την Ουάσινγκτον ο Ρεπουμπλικάνος σχολίασε ότι τα προηγούμενα χρόνια η ΕΕ ήταν σκληρή με τις ΗΠΑ.

«Συζητάμε αλλά δεν νιώθω ότι προσφέρουν ακόμη μια δίκαιη συμφωνία», δήλωσε. «Είτε θα προτείνουν μια καλή συμφωνία είτε απλώς θα πληρώσουν ό,τι πούμε ότι πρέπει να πληρώσουν», πρόσθεσε.

Εξάλλου ο Τραμπ επεσήμανε ότι υπάρχει ενδεχόμενο μιας εμπορικής συμφωνίας μεταξύ των ΗΠΑ και της Ιαπωνίας.

«Είναι σκληροί, οι Ιάπωνες είναι σκληροί, αλλά τελικά πρέπει να κατανοήσετε ότι απλώς θα στείλουμε μια επιστολή που θα λέει ‘αυτό θα πληρώσετε, διαφορετικά δεν θα έχετε συναλλαγές μαζί μας’. Όμως υπάρχει μια πιθανότητα», σχολίασε ο Αμερικανός πρόεδρος.

Ο Ρεπουμπλικάνος δήλωσε επίσης ότι σύντομα θα ανακοινώσει δασμούς για τα εισαγόμενα φαρμακευτικά προϊόντα.

«Θα στραφούμε στα φαρμακευτικά πολύ σύντομα. Αυτό θα φέρει πίσω στις ΗΠΑ όλες τις εταιρείες», εκτίμησε. «Θα φέρει τις περισσότερες πίσω, τουλάχιστον εν μέρει πίσω» στις ΗΠΑ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

