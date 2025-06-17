Χάκερς που συνδέονται με το Ισραήλ χτύπησαν ιρανική τράπεζα

Ομάδα χάκερ που είχε συνδεθεί παλαιότερα με το Ισραήλ ισχυρίζεται ότι χάκαρε ιρανική τράπεζα που υπόκειται στις κυρώσεις των ΗΠΑ και κατέστρεψε την υποδομή των δεδομένων της.

Η ομάδα που είναι γνωστή ως «Gonjeshke Darande» (Predatory Sparrow) ή «αρπακτικό σπουργίτι», λέει ότι «διεξήγαγε κυβερνοεπιθέσεις που κατέστρεψαν την υποδομή δεδομένων» της τράπεζας Sepah, η οποία συνδέεται με τους Φρουρούς της Επανάστασης.

«Η Τράπεζα Sepah είναι ήταν ένα ίδρυμα που παρακάμπτει τις διεθνείς κυρώσεις και χρησιμοποιεί τα χρήματα του λαού του Ιράν για να χρηματοδοτήσει τους τρομοκράτες πληρεξούσιους του καθεστώτος, το πρόγραμμα βαλλιστικών πυραύλων και το στρατιωτικό πυρηνικό του πρόγραμμα», ανέφερε η ομάδα σε ανάρτησή της στην πλατφόρμα X.

«Αυτό συμβαίνει με τα ιδρύματα που είναι αφοσιωμένα στη διατήρηση των τρομοκρατικών φαντασιώσεων του δικτάτορα. Ευχαριστούμε τους γενναίους Ιρανούς των οποίων η βοήθεια κατέστησε δυνατή αυτή την επιχείρηση», προσθέτει.

تخریب زیرساخت های بانک سپه وابسته به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی

ما، گنجشک درنده، تمام داده های بانک سپه را در یک عملیات سایبری نابود کردیم.



بانک سپه نهادی بود برای دور زدن تحریم های بین المللی و تأمین مالی ترور از حساب های مردم ایران.

بانک سپه، نیروهای نیابتی, برنامه های موشکی… pic.twitter.com/pLtR5ilfVC — Gonjeshke Darande (@GonjeshkeDarand) June 17, 2025

Η ομάδα «Gonjeshke Darande» έχει αναλάβει την ευθύνη για αρκετές κυβερνοεπιθέσεις στο Ιράν τα τελευταία χρόνια, όπως αυτές εναντίον βενζινάδικων και ενός χαλυβουργείου.

Το Ισραήλ γενικά διατηρεί μια πολιτική ασάφειας σχετικά με τις κυβερνοεπιθέσεις του εναντίον του Ιράν και δεν αναλαμβάνει την ευθύνη γι' αυτές.

Οι αναφορές στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν ότι οι τραπεζικές υπηρεσίες της Sepah σταμάτησαν να λειτουργούν σήμερα το πρωί.



Πηγή: skai.gr

