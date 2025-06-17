Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι δεν έχει καμία διάθεση να διαπραγματευτεί με το Ιράν αλλά όπως είπε «εξετάζουμε κάτι καλύτερο από μια κατάπαυση του πυρός». Διευκρίνισε ότι επιθυμεί ένα «πραγματικό τέλος» στο πυρηνικό του πρόβλημα, με την Τεχεράνη να «παραιτείται πλήρως» από τα πυρηνικά όπλα, σύμφωνα με τα όσα δήλωσε μέσα από το Air Force One κατά την αναχώρησή του τα μεσάνυχτα από τον Καναδά, όπου παρευρέθηκε στη σύνοδο κορυφής της G7.

Σχετικά με την προοπτική να στείλει τον απεσταλμένο των ΗΠΑ για τη Μέση Ανατολή, Στιβ Γουίτκοφ, ή τον αντιπρόεδρο Τζέι Ντι Βανς, για συναντήσεις με το Ιράν, ο Τραμπ άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο λέγοντας «ίσως». Ωστόσο, πρόσθεσε ότι «εξαρτάται τι θα συμβεί όταν επιστρέψω».

Ο αμερικανός πρόεδρος προέβλεψε ότι το Ισραήλ δεν θα επιβραδύνει τις επιθέσεις του στο Ιράν. «Θα το μάθετε τις επόμενες δύο ημέρες. Θα το μάθετε. Κανείς δεν έχει επιβραδύνει μέχρι στιγμής», ανέφερε.

Όπως είπε ελπίζει ότι το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν «θα εξαλειφθεί πολύ πριν» από οποιαδήποτε πιθανή εμπλοκή των ΗΠΑ.

Στη συνέχεια σε ανάρτησή του στο Truth Social ο Ντόναλντ Τραμπ διευκρίνισε επίσης ότι δεν έχει καμία επικοινωνία με το Ιράν για «ειρηνευτικές συνομιλίες» με κανέναν τρόπο, μορφή ή σχήμα.

«Δεν έχω επικοινωνήσει με το Ιράν για "ειρηνευτικές συνομιλίες" με κανέναν τρόπο, μορφή ή σχήμα. Αυτά είναι απλώς μια ακόμη ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΣΚΕΥΑΣΜΕΝΗ, ΨΕΥΔΗΣ ΕΙΔΗΣΗ! Αν θέλουν να μιλήσουν, ξέρουν πώς να επικοινωνήσουν μαζί μου. Θα έπρεπε να είχαν αποδεχτεί τη συμφωνία που ήταν στο τραπέζι - Θα είχαν σώσει πολλές ζωές!!!» ανέφερε χαρακτηριστικά.

Για τις G7 και την αποχώρησή του από την Σύνοδο είπε ότι έμεινε πίσω ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ, Σκοτ Μπέσεντ.

Η Ουάσινγκτον έχει δηλώσει ότι ο Τραμπ εξακολουθεί να στοχεύει σε μια πυρηνική συμφωνία με το Ιράν.

Σχετικά με οποιαδήποτε ενδεχόμενη απειλή του Ιράν εναντίον των αμερικανικών συμφερόντων στην περιοχή, ο Τραμπ τόνισε ότι η Τεχεράνη γνωρίζει ότι δεν πρέπει να αγγίξει τα αμερικανικά στρατεύματα. Οι ΗΠΑ «θα απαντήσουν τόσο σκληρά αν κάνουν κάτι στους πολίτες μας».

Για τους δασμούς

Όσον αφορά το ζήτημα των δασμών, ο Ντόναλντ Τραμπ αναφέρει ότι η ΕΕ δεν προσφέρει ακόμα μια δίκαιη εμπορική συμφωνία ενώ για τη σύναψη συμφωνίας με την Ιαπωνία ο ίδιος επισημαίνει ότι είναι «πιθανή» αλλά είναι «σκληροί».

Επανέλαβε επίσης την απειλή του ότι θα στείλει επιστολές με τους δασμούς που θα επιβάλλει και υπογράμμισε ότι ι φαρμακευτικοί δασμοί θα εφαρμοστούν πολύ σύντομα.

Για το «Χρυσό Θόλο»

Όσον αφορά το «Χρυσό Θόλο» ο Τραμπ είπε ότι μπορεί να συνάψει μια ξεχωριστή συμφωνία με την Κανάδα αλλά τόνισε ότι η χώρα θα πληρώσει για να συμμετάσχει στο έργο.

Πηγή: skai.gr

