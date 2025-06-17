Το Ντουμπάι καθιέρωσε τετραήμερη εβδομάδα εργασίας και μειωμένο ωράριο για τους εργαζόμενους του δημόσιου τομέα κατά τη διάρκεια της καλοκαιρινής περιόδου.

Η πρωτοβουλία που ονομάζεται «το ευέλικτο καλοκαίρι μας» θα ξεκινήσει την Τρίτη 1 Ιουλίου και θα διαρκέσει έως την Παρασκευή 12 Σεπτεμβρίου.

Το Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού της κυβέρνησης του Ντουμπάι εφάρμοσε και το 2024 το μειωμένο θερινό ωράριο για να επιτρέψει στους εργαζόμενους να έχουν μια «μεγαλύτερη ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής».

Η πιλοτική φάση της πρωτοβουλίας εφαρμόστηκε πέρυσι σε κυβερνητικούς φορείς στο Ντουμπάι και διαπιστώθηκε ότι βελτίωσε την προσωπική ζωή των εργαζομένων, την παραγωγικότητα αλλά και το εργασιακό περιβάλλον. Διήρκησε από τον Αύγουστο έως τα τέλη Σεπτεμβρίου και αφορούσε μόνο 15 κυβερνητικές υπηρεσίες. Φέτος επεκτείνεται και σε χρόνο αλλά και στο προσωπικό.

Σύμφωνα με το Time of Dubai, οι δημόσιοι υπάλληλοι σε 21 φορείς θα χωριστούν σε δύο διαφορετικές ομάδες και το ωράριο εργασίας θα ευθυγραμμιστεί με την επίσημη πενθήμερη εβδομάδα για τον δημόσιο τομέα.

The Dubai Government Human Resources Department (DGHR) announces the implementation of the ‘Our Flexible Summer’ initiative across all Dubai Government entities, following the success of its pilot phase in 2024. Aimed at enhancing work-life balance for government employees, the… pic.twitter.com/ORqI6PxhJ7 — Dubai Media Office (@DXBMediaOffice) June 15, 2025

Η πρώτη ομάδα θα εργάζεται 8ωρα από τη Δευτέρα έως την Πέμπτη και θα έχει ρεπό την Παρασκευή. Και η δεύτερη ομάδα θα εργάζεται 7ωρα από τη Δευτέρα έως την Πέμπτη και θα εργάζεται για 4,5 ώρες την Παρασκευή.

Ο Abdullah Ali bin Zayed Al Falasi, γενικός διευθυντής του Τμήματος Ανθρώπινου Δυναμικού της κυβέρνησης του Ντουμπάι, δήλωσε ότι η πρωτοβουλία βασίζεται στην επιτυχία της περσινής πιλοτικής φάσης.

«Η πρωτοβουλία αυτή καταδεικνύει τη σταθερή μας δέσμευση να βελτιώσουμε το εργασιακό περιβάλλον της κυβέρνησης, καθιστώντας το πιο προσαρμόσιμο και ανταποκρινόμενο στις ανάγκες των εργαζομένων και της κοινότητας. Η υλοποίηση της φετινής διευρυμένης πρωτοβουλίας βασίζεται στα επιτυχή αποτελέσματα της πιλοτικής φάσης του 2024 και αντικατοπτρίζει ένα ολοκληρωμένο όραμα με στόχο την ανάπτυξη ενός προηγμένου κυβερνητικού συστήματος που εξισορροπεί τη θεσμική αποτελεσματικότητα με την ανθρώπινη ευημερία. Αυτό υποστηρίζει τις φιλοδοξίες του Ντουμπάι να ηγηθεί στην παροχή ευέλικτων, βιώσιμων και ανθρωποκεντρικών κυβερνητικών υπηρεσιών», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η πολιτική αυτή δεν θα ισχύσει για τους εργαζομένους του ιδιωτικού τομέα, αλλά οι κυβερνήσεις του Ντουμπάι και των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων έχουν απευθύνει εκκλήσεις για την καθιέρωση περισσότερης τηλεργασίας και ευέλικτου ωραρίου σε όλους τους εργαζόμενους.

Μια έρευνα της κυβέρνησης του Ντουμπάι που δημοσιεύθηκε τον Νοέμβριο του 2024 διαπίστωσε ότι το ευέλικτο ωράριο και η εξ αποστάσεως εργασία θα μείωναν σημαντικά και την οδική κυκλοφορία τις ώρες αιχμής.

