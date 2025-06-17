Με φρασεολογία που θυμίζει ανοιχτή απειλή, ο Υπουργός Άμυνας του Ισραήλ, Ισραέλ Κατζ, εξαπέλυσε σφοδρή προειδοποίηση προς τον Ανώτατο Ηγέτη του Ιράν, αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, προειδοποιώντας τον για πιθανή μοίρα ανάλογη με εκείνη του πρώην Ιρακινού δικτάτορα Σαντάμ Χουσεΐν.

Σε δημόσια δήλωσή του, ο Κατζ ανέφερε χαρακτηριστικά σύμφωνα με το Reuters:

«Θυμήσου τι συνέβη στον δικτάτορα στη γειτονική χώρα του Ιράν που πήρε αυτόν τον δρόμο απέναντι στο Ισραήλ».

Η αναφορά στον Σαντάμ Χουσεΐν, ο οποίος εκτελέστηκε μετά την πτώση του καθεστώτος του από τις αμερικανικές δυνάμεις το 2003, έχει πιθανώς συμβολικό – αλλά και στρατηγικό – μήνυμα προς την Τεχεράνη.

Η δήλωση έρχεται σε μια περίοδο αυξημένης έντασης μεταξύ Ισραήλ και Ιράν, με φόντο τις περιφερειακές συγκρούσεις και την πυρηνική φιλοδοξία της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

Αναλυτές σημειώνουν ότι τέτοιες δηλώσεις ανεβάζουν δραματικά το θερμόμετρο στη Μέση Ανατολή και ενδεχομένως προϊδεάζουν για σκληρότερη στάση του Ισραήλ στο άμεσο μέλλον.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.