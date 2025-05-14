Συρία: Διάγγελμα αλ Σάρα στις 10 το βράδυ μετά τη συνάντηση με τον Τραμπ

Διάγγελμα του μεταβατικού προέδρου Αχμέντ αλ Σάρα στις 10 το βράδυ στον συριακό λαό ανακοίνωσε η συριακή προεδρία. Το διάγγελμα έρχεται μετά τη συνάντηση του αλ Σάρα με τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ και τον πρίγκιπα διάδοχο της Σαουδικής Αραβίας Μοχάμεντ Μπιν Σαλμάν, και την τηλεδιάσκεψη με τον πρόεδρο της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Το συριακό υπουργείο Εξωτερικών έκανε λόγο για ιστορική σύνοδο κορυφής.

Ο υπουργός Εξωτερικών της Συρίας θα συναντηθεί σύντομα με τον υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο για να ενισχύσουν τον διμερή συντονισμό μετά τη συνάντηση Τραμπ-Σάρα, σύμφωνα με το ΥΠΕΞ της χώρας.

Πηγή: skai.gr

