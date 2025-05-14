Ο πάπας Λέων ΙΔ' έκανε δεκτό σήμερα στο Βατικανό τον Ιταλό τενίστα Γιανίκ Σίνερ (Jannik Sinner), ο οποίος βρίσκεται στην πρώτη θέση της παγκόσμιας κατάταξης.

Υπενθυμίζεται ότι τις ημέρες αυτές στη Ρώμη βρίσκεται σε εξέλιξη το Italian Open, το διεθνές πρωτάθλημα αντισφαίρισης, στο οποίο συμμετέχουν οι γνωστότεροι αθλητές του πλανήτη.

Ο διάσημος τενίστας συνοδευόταν από την οικογένειά του και τον πρόεδρο της Ιταλικής Ομοσπονδίας Τένις Άντζελο Μπινάγκι.

Ο Πάπας Λέων ΙΔ΄ τον συνεχάρη για τη νίκη του χθες το βράδυ και ο Σίνερ του πρότεινε: «Αν θέλετε να παίξουμε λίγο…».

«Καλύτερα όχι εδώ - θα τα σπάγαμε όλα!» αστειεύτηκε ο Ποντίφικας.

Jannik Sinner da Papa Leone XIV, regala al Pontefice una racchetta: "Giochiamo?". #ANSA pic.twitter.com/CxI46C3f6z — Agenzia ANSA (@Agenzia_Ansa) May 14, 2025

Ο νέος Αμερικανός ποντίφικας, όπως έχει πει ο ίδιος, είναι «ερασιτέχνης τενίστας» και πριν από λίγες ημέρες, όταν ερωτήθηκε αν θα έπαιζε με κάποιον επαγγελματία αθλητή, αστειευόμενος απάντησε «ναι, αλλά όχι με τον Σίνερ» - πνευματώδης αναφορά του πάπα το επώνυμο του πρωταθλητή, το οποίο στα αγγλικά σημαίνει «αμαρτωλός».

