Το μέλλον της Ουκρανίας θα κριθεί στην Τουρκία;

Ο Ζελένσκι βρίσκεται καθ’ οδόν προς την Τουρκία, όπως και μια σειρά υψηλόβαθμοι Αμερικανοί και Ρώσοι αξιωματούχοι, αλλά μυστήριο καλύπτει ακόμα τις προθέσεις του Πούτιν.

Ανταπόκριση από την Κωνσταντινούπολη

Με την ελπίδα ότι την τελευταία στιγμή ο Ρώσος πρόεδρος θα κάνει την έκπληξη και θα εμφανιστεί στην Κωνσταντινούπολη για απευθείας συνομιλίες με τον πρόεδρο Ζελένσκι, συνεχίζεται η έντονη διπλωματική κινητικότητα με επίκεντρο την Τουρκία.

Μένει λοιπόν να αποδειχτεί, αν οι άμεσες διαπραγματεύσεις που πρότεινε ο πρόεδρος Πούτιν δεν ήταν παρά ένας διπλωματικός ελιγμός, που πάντως έφερε την Τουρκία και πάλι στο επίκεντρο της διαδικασίας. Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι βρίσκεται καθ’ οδόν προς την Κωνσταντινούπολη και δήλωσε ότι θα συναντηθεί με τον πρόεδρο Ερντογάν σήμερα ή αύριο στην Άγκυρα. Ο Ουκρανός υπουργός Εξωτερικών ζήτησε από τη Βραζιλία να πείσει τον Πούτιν και ο πρόεδρος της Ινάσιο Λούλα παρότρυνε τον Ρώσο πρόεδρο να πάρει μέρος αυτοπροσώπως στις διαπραγματεύσεις.

Ακόμα όμως και αν δεν έλθει ο Πούτιν, ακόμα και αν δεν έλθει τελικά ο Τραμπ, θα σπεύσουν στην Κωνσταντινούπολη σημαντικοί παράγοντες που θα μπορούσαν να κινήσουν τα νήματα. Ο Αμερικανός ΥΠΕΞ Μάρκο Ρούμπιο αλλά και οι ειδικοί απεσταλμένοι του Τραμπ, Κιθ Κέλογκ και Στιβ Γουίτκοφ θα βρίσκονται στην Πόλη. Επίσης θεωρείται σχεδόν σίγουρο ότι θα έρθουν ο Ρώσος ΥΠΕΞ Σεργκέι Λαβρόφ Λαβρόφ με υψηλούς Ρώσους αξιωματούχους. Ο πρόεδρος Τραμπ, ήδη προϊδέασε για τη σημασία της συνάντησης στην Κωνσταντινούπολη: «Η συνάντηση που θα πραγματοποιηθεί με τη Ρωσία και την Ουκρανία την Πέμπτη, είπε, είναι πολύ σημαντική. Νομίζω ότι από αυτή τη συνάντηση μπορούν να προκύψουν καλά πράγματα».

Κινητικότητα και για τη Συρία

Σε μια αιφνιδιαστική εξέλιξη μια διαδικτυακή τετραμερής διάσκεψη κορυφής πραγματοποιήθηκε γύρω στις 11 το πρωί, με τη συμμετοχή των προέδρων Ερντογάν, Τράμπ, Αλ Σάρα της Συρίας και του Σαουδάραβα πρίγκηπα διαδόχου Αλ Σαλμάν. Ο Ερντογάν φέρεται να δήλωσε στη συνάντηση ότι η απόφαση του Τραμπ να άρει τις κυρώσεις κατά της Συρίας ήταν ιστορικής σημασίας και τόνισε ότι η Τουρκία θα συνεχίσει να στηρίζει την κυβέρνηση της Δαμασκού στον αγώνα της κατά των τρομοκρατικών οργανώσεων, ιδίως του ISIS. Η εξέλιξη αυτή χαρακτηρίζεται εντυπωσιακή και συμβαίνει σε μια κρίσιμη στιγμή για την περιοχή. Μεταξύ άλλων ενισχύει τη θέση του προέδρου Αλ Σάρα της Συρίας αλλά και της Άγκυρας έναντι των επιδιώξεων του Ισραήλ. Και παράλληλα δύο ημέρες μετά την αυτοδιάλυση του ΡΚΚ η ενίσχυση του καθεστώτος Αλ Σάρα εξυπηρετεί την Άγκυρα απέναντι σε μια τυχόν αυτονόμηση των Κουρδικών ομάδων της Συρίας που ήδη συνομιλούσαν με το Ισραήλ.

Oι ΥΠΕΞ του ΝΑΤΟ στην Αττάλεια

Οι υπουργοί Εξωτερικών του ΝATO συναντώνται σήμερα στην Αττάλεια. Η διήμερη σύνοδος κορυφής θα επικεντρωθεί στην ενίσχυση της ευρωπαϊκής άμυνας, το μέλλον της συμμαχίας και τον πόλεμο Ρωσίας-Ουκρανίας.. Οι υπουργοί Εξωτερικών των συμμάχων, ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ και άλλοι ανώτεροι αξιωματούχοι του ΝΑΤΟ θα συναντηθούν στο πλαίσιο της συνόδου, η οποία αποτελεί προετοιμασία για τη Σύνοδο Κορυφής των αρχηγών κρατών του ΝΑΤΟ, που θα πραγματοποιηθεί στη Χάγη στις 24-25 Ιουνίου.

Σύμφωνα με πηγές του υπουργείου Εξωτερικών, ο Χακάν Φιντάν θα τονίσει ότι η Τουρκία είναι έτοιμη να συνεχίσει να συμβάλει στην ευρωατλαντική ασφάλεια και να αναλάβει περισσότερες ευθύνες με τον ισχυρό στρατό της, τις σύγχρονες στρατιωτικές δυνατότητες και την προηγμένη υποδομή της αμυντικής βιομηχανίας. Θα δηλώσει ότι η Τουρκία, της οποίας οι αμυντικές δαπάνες υπερβαίνουν επί του παρόντος το κριτήριο του 2% του ΑΕΠ, είναι αποφασισμένη να επενδύσει περισσότερο στην άμυνα. Ο Φιντάν αναμένεται να επιστήσει την προσοχή στην αναγκαιότητα τερματισμού του πολέμου Ρωσίας-Ουκρανίας με μια προσέγγιση «ασφάλειας 360 μοιρών», καθώς και στην εδραίωση της ειρήνης και της σταθερότητας στη Μέση Ανατολή, και να δηλώσει ότι πρέπει να επιδειχθεί γνήσια αλληλεγγύη στην καταπολέμηση της τρομοκρατίας.

