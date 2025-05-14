Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να ορίσει τον Γιοχάνες Χαν, πρώην Ευρωπαίο Επίτροπο, ως Ειδικό Απεσταλμένο για την Κύπρο. «Υπό αυτή την ιδιότητα, θα αναφέρεται στην Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και θα συμβάλει στη διαδικασία διευθέτησης στο πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών σε στενή συνεργασία με την προσωπική απεσταλμένη του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ για την Κύπρο Μαρία 'Ανχελα Χολγκίν».

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Κομισιόν, «ο ορισμός αυτός υπογραμμίζει τη δέσμευση της Επιτροπής για την επανένωση της Κύπρου, με στόχο τη διασφάλιση μιας λειτουργικής και βιώσιμης συνολικής διευθέτησης σύμφωνα με τα σχετικά ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ και σύμφωνα με τις αρχές, τις αξίες και τη νομοθεσία της ΕΕ». Ο Ειδικός Απεσταλμένος θα συνεργαστεί με όλους τους σχετικούς φορείς και συνομιλητές για να προετοιμάσει το έδαφος για την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων για μια συνολική και βιώσιμη λύση, μεταξύ άλλων μέσω της οικοδόμησης εμπιστοσύνης.

Ο Γιοχάνες Χαν, διετέλεσε τρεις συνεχόμενες θητείες Ευρωπαίος Επίτροπος, για την Περιφερειακή Πολιτική (2010-2014), για την Ευρωπαϊκή Πολιτική Γειτονίας και τις Διαπραγματεύσεις για τη Διεύρυνση (2014-2019) και για τον Προϋπολογισμό και τη Διοίκηση (2019-2024). Πριν από το έργο του σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ήταν υπουργός Επιστημών και Έρευνας της Αυστρίας από το 2007 έως το 2010 και μέλος της περιφερειακής κυβέρνησης της Βιέννης για τέσσερα χρόνια.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

