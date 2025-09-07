Μετά τη μεγαλύτερη ρωσική αεροπορική επίθεση από την αρχή του πολέμου στην Ουκρανία, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ εμφανίζεται να αλλάζει στάση απέναντι στη Μόσχα, δηλώνοντας από τον Λευκό Οίκο ότι είναι έτοιμος να προχωρήσει στη δεύτερη φάση των κυρώσεων κατά της Ρωσίας, έπειτα από εβδομάδες δισταγμών παρά τη φανερή απογοήτευσή του από τον Βλαντίμιρ Πούτιν.

Σημειώνεται ότι ο Αμερικανός πρόεδρος παρότι έχει εκφράσει τη δυσαρέσκειά του απέναντι στη Μόσχα μετά τη συνάντησή του με τον Πούτιν τον περασμένο μήνα, δεν είχε προχωρήσει μέχρι σήμερα στην επιβολή αυστηρότερων κυρώσεων κατά της Ρωσίας.

Στο ίδιο κλίμα και ο Αμερικανός απεσταλμένος για την Ουκρανία δήλωσε ότι το τελευταίο ρωσικό πλήγμα στο Κίεβο, που έπληξε μεταξύ άλλων το κεντρικό κυβερνητικό κτίριο, δεν αποτελεί ένδειξη ότι η Μόσχα επιθυμεί να τερματίσει τον πόλεμο μέσω διαπραγματεύσεων.

Νωρίτερα, ο υπουργός Οικονομικών, Σκοτ Μπέσεντ, είχε αναφέρει σε συνέντευξή του ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ευρώπη εξετάζουν έναν νέο γύρο κυρώσεων και δευτερογενών δασμών στη Ρωσία, με την ελπίδα ότι μια οικονομική «κατάρρευση» θα οδηγήσει τον Βλαντίμιρ Πούτιν σε ειρηνευτικές συνομιλίες με την Ουκρανία.

Ο ίδιος είπε ότι ο Ντόναλντ Τραμπ και ο αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς μίλησαν την Παρασκευή με την πρόεδρο της Κομισιόν Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, η οποία στη συνέχεια συνομίλησε μαζί του για την επιβολή κυρώσεων στη Ρωσία.

Την περασμένη εβδομάδα ο Αμερικανός πρόεδρος ζήτησε από την Ευρώπη περισσότερη οικονομική πίεση στον Πούτιν, συμπεριλαμβανομένης της πλήρους διακοπής αγοράς ρωσικού πετρελαίου και φυσικού αερίου. Ο Τραμπ κάλεσε επίσης τους Ευρωπαίους να ασκήσουν πίεση στην Κίνα.

Η Ρωσία ήδη βρίσκεται υπό ασφυκτικές κυρώσεις από ΗΠΑ και Ευρώπη, ωστόσο έχει βρει αγοραστές για το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο στην Ινδία και αλλού.

Η Ρωσία εξαπέλυσε τη νύχτα τη μεγαλύτερη αεροπορική επίθεση από την αρχή του πολέμου κατά της Ουκρανίας, πλήττοντας την έδρα της κυβέρνησης στο κέντρο του Κιέβου και σκοτώνοντας τουλάχιστον τέσσερις ανθρώπους, ανάμεσά τους κι ένα βρέφος, ανακοίνωσαν την Κυριακή οι ουκρανικές αρχές.

Ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι το μπαράζ drones και πυραύλων προκάλεσε θανάτους και εκτεταμένες ζημιές σε ολόκληρη τη χώρα, από τη Ζαπορίζια, το Κρίβι Ριχ και την Οδησσό έως τις περιφέρειες Σούμι και Τσερνίχιβ.

«Τέτοιες δολοφονίες τώρα, τη στιγμή που η πραγματική διπλωματία θα μπορούσε να έχει ήδη αρχίσει εδώ και καιρό, αποτελούν σκόπιμο έγκλημα και παράταση του πολέμου», τόνισε ο Ζελένσκι σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ, απευθύνοντας νέα έκκληση στους συμμάχους να ενισχύσουν την ουκρανική αντιαεροπορική άμυνα.

Η τελευταία επίθεση υπογραμμίζει την αυξανόμενη απαισιοδοξία στην Ουκρανία και στις δυτικές πρωτεύουσες για τον άμεσο τερματισμό του πολέμου, καθώς ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν απορρίπτει τις εκκλήσεις για κατάπαυση του πυρός και ενισχύεται από τις ολοένα στενότερες σχέσεις με την Κίνα.



