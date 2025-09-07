Χάσετ: Η Fed πρέπει να παραμείνει πλήρως ανεξάρτητη από τον Τραμπ

Ο οικονομικός σύμβουλος του Λευκού Οίκου και φαβορί για τη θέση του προέδρου της Fed, Κέβιν Χάσετ, δήλωσε την Κυριακή ότι η Ομοσπονδιακή Τράπεζα πρέπει να παραμείνει «απολύτως ανεξάρτητη από πολιτικές παρεμβάσεις», ακόμη και από τον Ντόναλντ Τραμπ.

«Θα έλεγα 100% ότι η νομισματική πολιτική, η Fed, πρέπει να είναι πλήρως ανεξάρτητη από πολιτική επιρροή, ακόμη και από τον πρόεδρο Τραμπ», ανέφερε ο διευθυντής του Εθνικού Οικονομικού Συμβουλίου του Λευκού Οίκου, Κέβιν Χάσετ, στην εκπομπή Face The Nation του CBS News.

«Η αλήθεια είναι ότι έχουμε εξετάσει χώρες όπου οι ηγέτες ανέλαβαν τον έλεγχο των κεντρικών τραπεζών και αυτό που συνήθως συμβαίνει είναι να αποτελεί συνταγή για πληθωρισμό και δυστυχία για τους καταναλωτές», πρόσθεσε.



Πηγή: skai.gr

