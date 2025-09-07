Λογαριασμός
Κέλογκ: Η ρωσική επίθεση στο Κίεβο δεν δείχνει ότι η Μόσχα θέλει διπλωματικό τέλος του πολέμου

«Η Ρωσία φαίνεται να κλιμακώνει με τη μεγαλύτερη επίθεση του πολέμου, πλήττοντας τα γραφεία του ουκρανικού Υπουργικού Συμβουλίου στο Κίεβο», έγραψε ο Κέλογκ

Κιθ Κέλογκ

Ο Αμερικανός απεσταλμένος στην Ουκρανία, Κιθ Κέλογκ, δήλωσε την Κυριακή ότι το τελευταίο ρωσικό πλήγμα στο Κίεβο δεν αποτελεί ένδειξη ότι η Μόσχα θέλει να τερματίσει τον πόλεμο με διπλωματικά μέσα.

«Η Ρωσία φαίνεται να κλιμακώνει με τη μεγαλύτερη επίθεση του πολέμου, πλήττοντας τα γραφεία του ουκρανικού Υπουργικού Συμβουλίου στο Κίεβο», έγραψε στην πλατφόρμα Χ, προσθέτοντας: «Η επίθεση δεν αποτελεί σήμα ότι η Ρωσία θέλει να τερματίσει αυτόν τον πόλεμο διπλωματικά».

Η επίθεση έχει χαρακτηριστεί ως η μεγαλύτερη αεροπορική επιδρομή της Ρωσίας από την έναρξη της σύγκρουσης το 2022.
 

