Μπέσεντ: Η οικονομική κατάρρευση μπορεί να φέρει τον Πούτιν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων

Οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ευρώπη εξετάζουν έναν νέο γύρο κυρώσεων και δευτερογενών δασμών στη Ρωσία, με την ελπίδα ότι μια οικονομική «κατάρρευση» θα οδηγήσει τον Βλαντίμιρ Πούτιν σε ειρηνευτικές συνομιλίες με την Ουκρανία, δήλωσε ο Αμερικανός υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ.

«Είμαστε έτοιμοι να αυξήσουμε την πίεση στη Ρωσία, αλλά χρειαζόμαστε τους Ευρωπαίους εταίρους μας να ακολουθήσουν», είπε σε συνέντευξή του στο NBC την Κυριακή. Ο ίδιος σημείωσε ότι ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ και ο αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς μίλησαν την Παρασκευή με την πρόεδρο της Κομισιόν Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, η οποία στη συνέχεια συνομίλησε μαζί του για τις κυρώσεις.

«Τώρα βρισκόμαστε σε έναν αγώνα δρόμου μεταξύ του πόσο μπορεί να αντέξει ο ουκρανικός στρατός και του πόσο καιρό μπορεί να αντέξει η ρωσική οικονομία; Αν οι ΗΠΑ και η ΕΕ επιβάλουν περισσότερες κυρώσεις, περισσότερους δασμούς σε χώρες που αγοράζουν ρωσικό πετρέλαιο, τότε η ρωσική οικονομία θα βρεθεί σε πλήρη κατάρρευση και αυτό θα φέρει τον πρόεδρο Πούτιν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων», τόνισε.

Η Ρωσία ήδη βρίσκεται υπό ασφυκτικές κυρώσεις από ΗΠΑ και Ευρώπη, ωστόσο έχει βρει αγοραστές για το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο στην Ινδία και αλλού.

Τα σχέδια του Τραμπ για μια γρήγορη διαπραγματευτική λύση στον πόλεμο, που διαρκεί σχεδόν τέσσερα χρόνια, έχουν ναυαγήσει μετά τη συνάντησή του με τον Πούτιν στην Αλάσκα τον περασμένο μήνα. Έκτοτε, η Ρωσία συνεχίζει τους βομβαρδισμούς, με πιο πρόσφατο το χτύπημα την Κυριακή στο κυβερνητικό συγκρότημα στο Κίεβο, επίθεση που χαρακτηρίστηκε «σοβαρή κλιμάκωση της σύγκρουσης».

Η Ουκρανία και οι σύμμαχοί της εντείνουν τις συνομιλίες για εγγυήσεις ασφάλειας, μετά τη συνάντηση του Τραμπ με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, τους Ευρωπαίους ηγέτες και τον γενικό γραμματέα του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε στην Ουάσιγκτον.

Ο Τραμπ δεν έχει χαλαρώσει τις κυρώσεις που είχε επιβάλει ο Τζο Μπάιντεν, έχει όμως μειώσει το επίπεδο υποστήριξης της Ουάσιγκτον προς το Κίεβο. Την περασμένη εβδομάδα ζήτησε από την Ευρώπη περισσότερη οικονομική πίεση στον Πούτιν, συμπεριλαμβανομένης της πλήρους διακοπής αγοράς ρωσικού πετρελαίου και φυσικού αερίου, σύμφωνα με τον πρόεδρο της Φινλανδίας, Αλεξάντερ Στουμπ. Ο Αμερικανός πρόεδρος κάλεσε επίσης τους Ευρωπαίους να ασκήσουν πίεση στην Κίνα.

Οι δύο χώρες της ΕΕ που εξακολουθούν να αγοράζουν ρωσικό πετρέλαιο είναι η Ουγγαρία και η Σλοβακία, δήλωσε ο Ζελένσκι. Οι σύμμαχοι συμφώνησαν να συνεδριάσουν ώστε να «συζητήσουν πώς θα σταματήσουν όλα τα κανάλια ενεργειακού εμπορίου με τους Ρώσους».

Ο Μπέσεντ δήλωσε στο NBC ότι τη Δευτέρα θα συναντηθεί στην Ουάσιγκτον με Ευρωπαίους αξιωματούχους για το ζήτημα των κυρώσεων.



