Ο Βανς «σπάει τη σιωπή του» για τη διαμάχη Τραμπ - Μασκ, και απαντάει στο «φλερτ» του Mr. Tesla

Ο Βανς αστειεύτηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για το ότι η Πέμπτη «ήταν μέρα με λίγες ειδήσεις» πριν από μια συνέντευξη που παραχώρησε σε podcast

Τραμπ: Είπε στον Βανς να μιλήσει διπλωματικά για τον Μασκ

Ο αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς ήταν μαζί με τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ όταν η διαμάχη με τον Ίλον Μασκ κλιμακώθηκε την Πέμπτη αποκαλύπτει το CNN. 

O Τραμπ ενθάρρυνε τον Βανς να μιλήσει διπλωματικά για την κατάσταση με τον Μασκ, σύμφωνα με μια πηγή που γνωρίζει το θέμα, και επικαλείται το αμερικανικό δίκτυο. 

Ο αντιπρόεδρος και ο Τραμπ μίλησαν πολλές φορές κατά τη διάρκεια της ημέρας χθες, πρόσθεσε η πηγή.

Ο Βανς αστειεύτηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για το ότι η Πέμπτη «ήταν μέρα με λίγες ειδήσεις» πριν από μια συνέντευξη που παραχώρησε σε podcast, όπου πιθανώς ρωτήθηκε για τη μετωπική σύγκρουση των δύο ανδρών. Η συνέντευξη δεν έχει ακόμη προβληθεί.

Σε μια από τις αναδημοσιεύσεις του Μασκ στο X, ο δισεκατομμυριούχος πρότεινε την παραπομπή του Τραμπ και την αντικατάστασή του από τον Βανς.

O Αμερικανός αντιπρόεδρος προσπέρασε το «φλερτ» του Mr. Tesla. Στον λογαριασμό του δημοσίευσε το βράδυ της Πέμπτης: «Ο πρόεδρος Τραμπ έχει κάνει περισσότερα από οποιονδήποτε άλλον στη ζωή μου για να κερδίσει την εμπιστοσύνη του κινήματος που ηγείται. Είμαι περήφανος που στέκομαι δίπλα του».

Σε μια άλλη ανάρτηση που ακολούθησε, ο Βανς είπε ότι υπάρχουν «πολλά ψέματα» για τον Πρόεδρο Τραμπ, με ένα από τα πιο κραυγαλέα να είναι ότι είναι «παρορμητικός ή ευέξαπτος».

«Όποιος τον έχει δει να λειτουργεί υπό πίεση ξέρει ότι αυτό είναι γελοίο. Είναι (ίσως) η μεγαλύτερη απόσταση μεταξύ της ψεύτικης αντίληψης των μέσων ενημέρωσης και της πραγματικότητας», είπε.

Δεν ανέφερε τον Μασκ.

