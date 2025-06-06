Ο αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς ήταν μαζί με τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ όταν η διαμάχη με τον Ίλον Μασκ κλιμακώθηκε την Πέμπτη αποκαλύπτει το CNN.

O Τραμπ ενθάρρυνε τον Βανς να μιλήσει διπλωματικά για την κατάσταση με τον Μασκ, σύμφωνα με μια πηγή που γνωρίζει το θέμα, και επικαλείται το αμερικανικό δίκτυο.

Ο αντιπρόεδρος και ο Τραμπ μίλησαν πολλές φορές κατά τη διάρκεια της ημέρας χθες, πρόσθεσε η πηγή.

Ο Βανς αστειεύτηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για το ότι η Πέμπτη «ήταν μέρα με λίγες ειδήσεις» πριν από μια συνέντευξη που παραχώρησε σε podcast, όπου πιθανώς ρωτήθηκε για τη μετωπική σύγκρουση των δύο ανδρών. Η συνέντευξη δεν έχει ακόμη προβληθεί.

There are many lies the corporate media tells about President Trump. One of the most glaring is that he's impulsive or short-tempered.



Anyone who has seen him operate under pressure knows that's ridiculous. — JD Vance (@JDVance) June 6, 2025

Σε μια από τις αναδημοσιεύσεις του Μασκ στο X, ο δισεκατομμυριούχος πρότεινε την παραπομπή του Τραμπ και την αντικατάστασή του από τον Βανς.

O Αμερικανός αντιπρόεδρος προσπέρασε το «φλερτ» του Mr. Tesla. Στον λογαριασμό του δημοσίευσε το βράδυ της Πέμπτης: «Ο πρόεδρος Τραμπ έχει κάνει περισσότερα από οποιονδήποτε άλλον στη ζωή μου για να κερδίσει την εμπιστοσύνη του κινήματος που ηγείται. Είμαι περήφανος που στέκομαι δίπλα του».

Σε μια άλλη ανάρτηση που ακολούθησε, ο Βανς είπε ότι υπάρχουν «πολλά ψέματα» για τον Πρόεδρο Τραμπ, με ένα από τα πιο κραυγαλέα να είναι ότι είναι «παρορμητικός ή ευέξαπτος».

«Όποιος τον έχει δει να λειτουργεί υπό πίεση ξέρει ότι αυτό είναι γελοίο. Είναι (ίσως) η μεγαλύτερη απόσταση μεταξύ της ψεύτικης αντίληψης των μέσων ενημέρωσης και της πραγματικότητας», είπε.

It's (maybe) the single biggest disconnect between fake media perception and reality. — JD Vance (@JDVance) June 6, 2025

Δεν ανέφερε τον Μασκ.

Πηγή: skai.gr

