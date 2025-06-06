Συνάντηση Μελόνι με Αντόνιο Κόστα

Η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι είχε σήμερα συνάντηση στο κυβερνητικό μέγαρο της Ρώμης Παλάτσο Κίτζι με τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα.

Όπως αναφέρεται σε γραπτή ανακοίνωση της ιταλικής κυβέρνησης, στο επίκεντρο της συνομιλίας βρέθηκε η προετοιμασία των μελλοντικών διεθνών διασκέψεων και ειδικότερα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου του Ιουνίου.

Στο πλαίσιο αυτό, συζητήθηκαν τα κύρια θέματα της διεθνούς ατζέντας - αρχίζοντας από το Ουκρανικό και το Μεσανατολικό- όπως και της ευρωπαϊκής επικαιρότητας με έμφαση στην ασφάλεια, στην άμυνα, στις ευρωατλαντικές σχέσεις και στο μεταναστευτικό.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

