ΗΠΑ: Ο Τραμπ δεν ενδιαφέρεται να μιλήσει με τον Μασκ

Νέο επεισόδιο στην κόντρα του Τραμπ με τον Μασκ σημειώθηκε προ ολίγου. Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ξεκαθάρισε ότι δεν ενδιαφέρεται να μιλήσει με τον Ίλον Μασκ, μιλώντας απαξιωτικά για τον άλλοτε στενό του σύμμαχο και υποστηρικτή. Πηγή του Λευκού Οίκου δήλωσε ότι πρόεδρος δεν σχεδιάζει να επικοινωνήσει «σήμερα» με τον μεγιστάνα.



Σύμφωνα με την Wall Street Journal o Τραμπ εξετάζει τώρα το ενδεχόμενο να ξεφορτωθεί το κόκκινο Tesla του.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ είχε δηλώσει σε δημοσιογράφους τι «δεν ενδιαφέρεται ιδιαίτερα» για... ειρηνευτικές συνομιλίες. «Εννοείς τον άνθρωπο που έχει χάσει τα λογικά του;» ρώτησε τον ρεπόρτερ του ABC. «Δεν σκέφτομαι καν τον Ίλον. Έχει πρόβλημα. Ο καημένος έχει πρόβλημα», είπε στο CNN.

Ο Ντόναλντ Τραμπ φάνηκε «να μην θύμωσε, ούτε καν να ανησυχούσε» για την κλιμακούμενη διαμάχη του με τον Ίλον Μασκ.

Το Politico είχε αναφέρει ότι οι δυο άνδρες θα είχαν τηλεφωνική επικοινωνία εντός της ημέρας μετά την πρωτοφανή δημόσια σύγκρουση της Πέμπτης.

Σύμφωνα με το Politico, την επικοινωνία των δύο πλευρών προγραμμάτισαν βοηθοί του Λευκού Οίκου, αφού προσπάθησαν να πείσουν τον Αμερικανό πρόεδρο να μετριάσει τις δημόσιες επικρίσεις προς τον Μασκ προκειμένου να αποφευχθεί η κλιμάκωση της κόντρας. Τη νύχτα της Πέμπτης, λέγεται επικράτησε συναγερμός στον Λευκό Οίκο για την αντιμετώπιση της κρίσης.

Σε ανάρτησή του στο Truth Social ο πρόεδρος των ΗΠΑ εμμέσως απάντησε στην κριτική του μεγιστάνα ότι το χρέος της αμερικανικής οικονομίας εκτινάσσεται:

«Οι τιμές έχουν μειωθεί, το εισόδημα έχει αυξηθεί, τα σύνορά μας είναι κλειστά, η βενζίνη είναι ΦΘΗΝΗ, ο πληθωρισμός είναι ΝΕΚΡΟΣ — Η χώρα μας ΑΝΘΙΖΕΙ! Οι εταιρείες εισρέουν στην Αμερική όπως ποτέ άλλοτε!» ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Η ΑΜΕΡΙΚΗ ΕΙΝΑΙ ΚΑΥΤΗ! ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΕΞΙ ΜΗΝΕΣ ΗΤΑΝ ΚΡΥΑ ΣΑΝ ΠΑΓΟΣ! ΤΑ ΣΥΝΟΡΑ ΕΙΝΑΙ ΚΛΕΙΣΤΑ, ΟΙ ΤΙΜΕΣ ΕΧΟΥΝ ΜΕΙΩΘΕΙ. ΟΙ ΜΙΣΘΟΙ ΕΧΟΥΝ ΑΥΞΗΘΕΙ!» πρόσθεσε λίγο αργότερα.

Στον απόηχο της πρωτοφανούς σύγκρουσης, με τον Μασκ να κατηγορεί τον Τραμπ ότι το όνομά του βρίσκεται στη διαβόητη λίστα Επστάιν, ο μεγιστάνας έχει προσώρας σιωπήσει στο X, ωστόσο η δημοσκόπησή του για τη δημιουργία νέου κόμματος παραμένει καρφιτσωμένη στο προφίλ του. Έως στιγμής έχουν ψηφίσει πάνω από 5 εκατ. άνθρωποι με το 80% να τάσσεται υπέρ τη δημιουργία νέου κόμματος του μεσαίου χώρου.

Πηγή του Λευκού Οίκου με γνώση του θέματος υποστήριξε ότι δεν υπάρχουν σχέδια για τηλεφωνική επικοινωνία του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ με τον Ίλον Μασκ σήμερα.

Η διαμάχη των δύο ανδρών ξεκίνησε σταδιακά. Άρχισε να σιγοβράζει την Τετάρτη, και έπειτα άρχισε να κοχλάζει το απόγευμα της Πέμπτης στο Οβάλ Γραφείο με την αρχή να γίνεται από τον Ίλον Μασκ και την κριτική του για το φορολογικό νομοσχέδιο.

Ο Τραμπ εξέφρασε την έκπληξή του για την κριτική του Μασκ για το νομοσχέδιο. Αντέκρουσε την ιδέα ότι θα είχε χάσει τις προεδρικές εκλογές του περασμένου έτους χωρίς την υποστήριξη των εκατοντάδων εκατομμυρίων δολαρίων του Μασκ και διευκρίνισε ότι ο μεγιστάνας της τεχνολογίας αλλάζει γνώμη τώρα επειδή η αυτοκινητοβιομηχανία του, η Tesla, θα πληγεί από την πίεση των Ρεπουμπλικανών να τερματίσουν τις φορολογικές ελαφρύνσεις για τα ηλεκτρικά οχήματα. Ακολούθησε η έκρηξη του Μασκ.

Ο σύμβουλος εμπορίου του Ντόναλντ Τραμπ, Πίτερ Ναβάρο, υποβάθμισε τη σύγκρουση των δύο ανδρών χαρακτηρίζοντάς τη ως ασήμαντη. Όπως είπε στα αμερικανικά ΜΜΕ ο Μασκ ήταν απλώς «ένας ειδικός κυβερνητικός υπάλληλος με ημερομηνία λήξης».

«Άνθρωποι έρχονται και παρέρχονται από τον Λευκό Οίκο», είπε ο Ναβάρο.

Σιωπή πριν την καταιγίδα;

Ο Ίλον Μασκ - ο οποίος έσπευσε να απαντήσει στα σχόλια του Τραμπ το βράδυ της Πέμπτης - δεν έχει απαντήσει στις τελευταίες δηλώσεις του προέδρου.

Το βράδυ της Πέμπτης υπήρξε μια σκληρή αντιπαράθεση μεταξύ των δύο ανδρών. Ωστόσο, οι λογαριασμοί του Μασκ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης παραμένουν χωρίς ιδιαίτερη δραστηριότητα μέχρι στιγμής.

Στάση αναμονής στον Λευκό Οίκο

Ο Τραμπ τόνισε επίσης στο CBS News ότι επικεντρώνεται στην πρόοδο της προεδρίας του, όχι στον Μασκ.

«Σε αυτό επικεντρώνομαι», είπε ο κ. Τραμπ για την προεδρία του. «Δεν εστιάζω σε τίποτα άλλο. Γι' αυτό έχω τα υψηλότερα ποσοστά στις δημοσκοπήσεις».

«Πάει πολύ καλά», πρόσθεσε ο πρόεδρος. «Η χώρα τα πάει περίφημα, ποτέ δεν τα πήγε τόσο καλά. Τα στοιχεία για τις θέσεις εργασίας είναι εξαιρετικά, όλα είναι καλά».

Σύμφωνα με δύο πηγές κοντά στον πρόεδρο, οι οποίες ζήτησαν ανωνυμία για να συζητήσουν ιδιωτικές συνομιλίες, την Παρασκευή υπάρχει «σιωπητήριο» σχετικά με τον Μασκ στον Λευκό Οίκο. Ο πρόεδρος, όπως είπαν, είναι δυσαρεστημένος μαζί του. Αλλά ο πρόεδρος τον θεωρεί επίσης «ανώριμο» και θεωρεί ότι «φέρεται άσχημα», όπως περιέγραψε μια πηγή την άποψη του κ. Τραμπ για την κατάσταση.

«Αυτό είναι κάτι ρευστό και πολλά μπορούν να συμβούν. Περιμένουμε και βλέπουμε, περιμένουμε και βλέπουμε τι θα συμβεί, τι θα κάνει ο Μασκ, πώς θα το χωνέψει ο πρόεδρος», είπε μία από τις πηγές. «Δεν προτρέχουμε, και αυτός (ο Τραμπ) απλώς κάνει αυτό που κάνει πάντα, είναι ο πρόεδρος και συνεχίζει να προχωρά».



Πηγή: skai.gr

