Εκεχειρία Μασκ-Τραμπ; «Εγώ επέκρινα το Κογκρέσο, ο Τραμπ μού επιτέθηκε»

Σε μια προσπάθεια να ρίξει τους τόνους μετά τη δημόσια σύγκρουση με τον Ντόναλντ Τραμπ, ο Ίλον Μασκ επανήλθε σήμερα στο X, συμφωνώντας με χρήστη που επεσήμανε ότι ο ίδιος επέκρινε το Κογκρέσο και όχι τον Αμερικανό πρόεδρο.

Απαντώντας σε έναν χρήστη που έγραψε: «Ο Ίλον επέκρινε το Κογκρέσο, όχι τον Τραμπ. Ο Τραμπ ήταν αυτός που επιτέθηκε προσωπικά στον Ίλον», ο Μασκ σχολίασε: «Ακριβώς».

Παρά τη χθεσινή κλιμάκωση που έλαβε χώρα στη δημόσια σφαίρα με τις δύο πλευρές να ανταλλάσσουν φραστικές επιθέσεις, φαίνεται πως πλέον προσπαθούν να ρίξουν τους τόνους.

Ωστόσο, παρά τις φήμες για ενδεχόμενη επικοινωνία μεταξύ των δύο πρώην συνεργατών, η πλευρά Τραμπ διαμήνυσε την Παρασκευή ότι ο Αμερικανός πρόεδρος δεν έχει καμία πρόθεση να τηλεφωνήσει στον Ίλον Μασκ.

Μάλιστα, ο Λευκός Οίκος διέρρευσε ότι ο Αμερικανός πρόεδρος σχεδιάζει να πουλήσει το κόκκινο Tesla που, που αγόρασε τον Μάρτιο. Ο κ. Τραμπ είχε αγοράσει το αυτοκίνητο για να δείξει τη στήριξή του στον Μασκ εν μέσω των επικρίσεων για τον ρόλο του τελευταίου στην κυβέρνηση.

Το βράδυ της Πέμπτης, ο Μασκ υπαναχώρησε από την απειλή του να αποσύρει «άμεσα» το διαστημικό σκάφος Dragon της SpaceX, το οποίο μεταφέρει αστροναύτες και προμήθειες της NASA από και προς τον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό. Λίγο αργότερα, όταν ο δισεκατομμυριούχος διαχειριστής hedge fund Μπιλ Άκμαν έγραψε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι οι δύο άνδρες «πρέπει να συμφιλιωθούν προς όφελος της χώρας μας», ο Μασκ απάντησε: «Δεν έχεις άδικο»

Πηγή: skai.gr

