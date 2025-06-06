Μασκ: Είναι καιρός να δημιουργηθεί ένα νέο πολιτικό κόμμα στις ΗΠΑ; Η απάντηση

Συντριπτική είναι η απάντηση των χρηστών του X στο ερώτημα που έθεσε ο Ίλον Μασκ την Πέμπτη.

«Είναι καιρός να δημιουργηθεί ένα νέο πολιτικό κόμμα στην Αμερική που να αντιπροσωπεύει στην πραγματικότητα το 80% των πολιτών του μεσαίου χώρου;» είχε ρωτήσει ο Μασκ την Πέμπτη μετά τη μετωπική σύγκρουση με τον Ντόναλντ Τραμπ.

Σύμφωνα με τα τελικά αποτελέσματα της δημοσκόπησης, το 80,4% των χρηστών απαντά θετικά, ενώ το 19,6% αρνητικά, δηλαδή οχτώ στους δέκα χρήστες του Χ (όχι απαραίτητα όλοι Αμερικανοί) απαντούν όπως προφανώς ήθελε ο μεγιστάνας της νέας τεχνολογίας.

Η συμμετοχή στη δημοσκόπηση ήταν εντυπωσιακή με 5.630.775 ψήφους από το βράδυ της Πέμπτης.

Is it time to create a new political party in America that actually represents the 80% in the middle? — Elon Musk (@elonmusk) June 5, 2025

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.