Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Είναι καιρός για νέο πολιτικό κόμμα στην Αμερική; Συντριπτική απάντηση στο ερώτημα του Μασκ

Η συμμετοχή στη δημοσκόπηση ήταν εντυπωσιακή με 5.630.775 ψήφους από το βράδυ της Πέμπτης. 

Μασκ: Είναι καιρός να δημιουργηθεί ένα νέο πολιτικό κόμμα στις ΗΠΑ; Η απάντηση

Συντριπτική είναι η απάντηση των χρηστών του X στο ερώτημα που έθεσε ο Ίλον Μασκ την Πέμπτη. 

«Είναι καιρός να δημιουργηθεί ένα νέο πολιτικό κόμμα στην Αμερική που να αντιπροσωπεύει στην πραγματικότητα το 80% των πολιτών του μεσαίου χώρου;» είχε ρωτήσει ο Μασκ την Πέμπτη μετά τη μετωπική σύγκρουση με τον Ντόναλντ Τραμπ. 

Σύμφωνα με τα τελικά αποτελέσματα της δημοσκόπησης, το 80,4% των χρηστών απαντά θετικά, ενώ το 19,6% αρνητικά, δηλαδή οχτώ στους δέκα χρήστες του Χ (όχι απαραίτητα όλοι Αμερικανοί) απαντούν όπως προφανώς ήθελε ο μεγιστάνας της νέας τεχνολογίας. 

Η συμμετοχή στη δημοσκόπηση ήταν εντυπωσιακή με 5.630.775 ψήφους από το βράδυ της Πέμπτης. 

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Ίλον Μασκ Ντόναλντ Τραμπ X
Σχετικά Άρθρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
8 0 Bookmark