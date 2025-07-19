Τραμπ: Επιμένει ότι οι πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν «καταστράφηκαν ολοσχερώς»

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ επανέλαβε σήμερα, σχεδόν έναν μήνα μετά τα αμερικανικά πλήγματα σε τρεις πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν, ότι αυτές «καταστράφηκαν ολοσχερώς».

«Οι τρεις πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν καταστράφηκαν ολοσχερώς ή ΑΦΑΝΙΣΤΗΚΑΝ» υποστήριξε για άλλη μία φορά, δηλώνοντας ότι «θα χρειαστούν χρόνια» για να επαναλειτουργήσουν. «Αν ήθελε το Ιράν να το κάνει, θα ήταν προτιμότερο να ξεκινούσε από το μηδέν, σε τρεις διαφορετικές τοποθεσίες», πρόσθεσε, στην ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social.

Η δήλωση αυτή φαίνεται ότι είναι απάντηση στις πληροφορίες που μετέδωσε χθες το τηλεοπτικό δίκτυο NBC, επικαλούμενο πέντε Αμερικανούς στρατιωτικούς, απόστρατους ή εν ενεργεία, οι οποίοι έχουν λάβει γνώση μιας νέας αναφοράς την οποία είδαν τις τελευταίες ημέρες Αμερικανοί βουλευτές και γερουσιαστές, στελέχη του υπουργείου Άμυνας και συμμαχικές χώρες. Σύμφωνα με αυτές τις πηγές, μόνο η μία από τις τρεις εγκαταστάσεις που βομβαρδίστηκαν καταστράφηκαν ενώ στις δύο άλλες ο εμπλουτισμός ουρανίου θα μπορούσε να ξαναρχίσει μέσα στους επόμενους μήνες, εάν το αποφασίσει το Ιράν.

Τα αμερικανικά πλήγματα, προς υποστήριξη των επιχειρήσεων του Ισραήλ εναντίον του Ιράν, στόχευσαν την υπόγεια εγκατάσταση εμπλουτισμού ουρανίου του Φορντό, στα νότια της Τεχεράνης, και τις πυρηνικές εγκαταστάσεις στο Ισφαχάν και τη Νατάνζ, στις 22 Ιουνίου.

Μετά τους βομβαρδισμούς είναι ασαφές σε τι κατάσταση βρίσκεται το ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα. Λίγες ημέρες μετά τα πλήγματα, αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, επικαλούμενα μια προκαταρκτική έκθεση των υπηρεσιών πληροφοριών, ανέφεραν ότι το πρόγραμμα καθυστέρησε για μερικούς μήνες, αλλά δεν καταστράφηκε τελείως.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.