Οι Δρούζοι μαχητές ανέκτησαν τον έλεγχο της πόλης Σουέιντα, όμως οι διακοινοτικές συγκρούσεις συνεχίζονται ακόμη στην υπόλοιπη, ομώνυμη επαρχία, ανέφεραν απόψε μια μη κυβερνητική οργάνωση και μια ομάδα ενόπλων.

Οι μάχες συνεχίζονται παρά την ανακοίνωση των συριακών αρχών περί κατάπαυσης του πυρός, έπειτα από συγκρούσεις μεταξύ των Δρούζων από τη μία και ομάδων Βεδουίνων και άλλων φυλών από την άλλη, που στοίχισαν τη ζωή σε τουλάχιστον 940 ανθρώπους μέσα σε μία εβδομάδα.

Το πρωί οι Βεδουίνοι βρίσκονταν στο δυτικό τμήμα της πόλης, οι κάτοικοι της οποίας είναι στην πλειονότητά τους Δρούζοι. «Οι μαχητές των φυλών αποσύρθηκαν από τη Σουέιντα το βράδυ του Σαββάτου», έπειτα από αντεπίθεση των Δρούζων, ανέφερε το Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

Ο Μπάσεμ Φαχρ, ο εκπρόσωπος ενός από τα κυριότερα ένοπλα κινήματα των Δρούζων, επιβεβαίωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι «δεν υπάρχουν πλέον Βεδουίνοι στην πόλη».

«Δεσμευτήκαμε να τηρήσουμε την εκεχειρία, αλλά οι Βεδουίνοι μας επιτίθενται σε πολλούς άξονες, έξω από την πόλη», πρόσθεσε.

Το Παρατηρητήριο ανέφερε ότι οι μαχητές των φυλών συνεχίζουν να βομβαρδίζουν την πόλη και μετά την αποχώρησή τους και ότι συγκρούσεις σημειώθηκαν σε άλλες περιοχές της επαρχίας.

Ο τοπικός ενημερωτικός ιστότοπος Suwayda24 έκανε λόγο για σφοδρές μάχες στην κοινότητα Αρίκα, στα βόρεια της πόλης.

Σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε στη Δαμασκό απόψε, ο υπουργός Πληροφοριών Χάμζα Μουστάφα παραδέχτηκε ότι η εκεχειρία είναι «εύθραυστη». Εξήγησε ότι έχει ξεκινήσει η πρώτη φάση εφαρμογής της συμφωνίας, με «την ανάπτυξη των δυνάμεων ασφαλείας στην επαρχία Σουέιντα», όχι όμως και στην ίδια την πόλη.

Η δεύτερη φάση προβλέπει το άνοιγμα ανθρωπιστικών διαδρόμων μεταξύ των επαρχιών Σουέιντα και Ντεράα, ώστε να απομακρυνθούν με ασφάλεια οι άμαχοι και οι τραυματίες, πρόσθεσε. Η ανάπτυξη των δυνάμεων ασφαλείας στην πόλη Σουέιντα θα γίνει σε μεταγενέστερη φάση.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

