Μια επίδειξη πυροτεχνημάτων σε ένα φεστιβάλ στο Ντίσελντορφ της Γερμανίας κατέληξε σε καταστροφή όταν δύο πυροτεχνήματα εξερράγησαν σε επικίνδυνα χαμηλό ύψος - το ένα από αυτά έπεσε κατευθείαν στο πλήθος.
A fireworks display at a festival in Düsseldorf, Germany, ended in disaster when two fireworks exploded at dangerously low altitude — one of them falling directly into the crowd.
Nineteen people were… pic.twitter.com/MRU76g9PGH— NEXTA (@nexta_tv) July 19, 2025
Δεκαεννέα άνθρωποι τραυματίστηκαν, μεταξύ των οποίων και ένα παιδί. Τέσσερις νοσηλεύονται σε σοβαρή κατάσταση στο νοσοκομείο.
Η αστυνομία αντιμετωπίζει το περιστατικό ως πιθανό ατύχημα. Το φεστιβάλ έχει αναβληθεί μέχρι να ολοκληρωθεί η έρευνα.
