Γερμανία: 19 τραυματίες από πυροτεχνήματα σε φεστιβάλ - Ανάμεσά τους ένα παιδί - Δείτε βίντεο

Η αστυνομία αντιμετωπίζει το περιστατικό ως πιθανό ατύχημα - Το φεστιβάλ έχει αναβληθεί μέχρι να ολοκληρωθεί η έρευνα - Τέσσερις νοσηλεύονται σε σοβαρή κατάσταση

Πυροτεχνήματα

Μια επίδειξη πυροτεχνημάτων σε ένα φεστιβάλ στο Ντίσελντορφ της Γερμανίας κατέληξε σε καταστροφή όταν δύο πυροτεχνήματα εξερράγησαν σε επικίνδυνα χαμηλό ύψος - το ένα από αυτά έπεσε κατευθείαν στο πλήθος.

Δεκαεννέα άνθρωποι τραυματίστηκαν, μεταξύ των οποίων και ένα παιδί. Τέσσερις νοσηλεύονται σε σοβαρή κατάσταση στο νοσοκομείο.

Η αστυνομία αντιμετωπίζει το περιστατικό ως πιθανό ατύχημα. Το φεστιβάλ έχει αναβληθεί μέχρι να ολοκληρωθεί η έρευνα.

