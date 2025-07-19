Μια επίδειξη πυροτεχνημάτων σε ένα φεστιβάλ στο Ντίσελντορφ της Γερμανίας κατέληξε σε καταστροφή όταν δύο πυροτεχνήματα εξερράγησαν σε επικίνδυνα χαμηλό ύψος - το ένα από αυτά έπεσε κατευθείαν στο πλήθος.

Fireworks catastrophe at German festival: 19 injured, including a child



A fireworks display at a festival in Düsseldorf, Germany, ended in disaster when two fireworks exploded at dangerously low altitude — one of them falling directly into the crowd.



Δεκαεννέα άνθρωποι τραυματίστηκαν, μεταξύ των οποίων και ένα παιδί. Τέσσερις νοσηλεύονται σε σοβαρή κατάσταση στο νοσοκομείο.

Η αστυνομία αντιμετωπίζει το περιστατικό ως πιθανό ατύχημα. Το φεστιβάλ έχει αναβληθεί μέχρι να ολοκληρωθεί η έρευνα.

Πηγή: skai.gr

