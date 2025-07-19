Περίπου 100 κουκουλοφόροι, οπλισμένοι με κροτίδες και άλλα αντικείμενα, επιτέθηκαν σε οχήματα εν κινήσει στη Λιμόζ, στην κεντρική Γαλλία, κατά τη διάρκεια συγκρούσεων τη νύχτα με τις δυνάμεις της τάξης, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν εννέα αστυνομικοί.

Σύμφωνα με τις τοπικές αρχές, τα επεισόδια ξεκίνησαν στη 1 τα ξημερώματα, τη νύχτα της Παρασκευής προς το Σάββατο, από μια λαϊκή γειτονιά της Λιμόζ ότι «εκατό άτομα» απέκλεισαν την εθνική οδό και επιτέθηκαν στα διερχόμενα αυτοκίνητα, «κυρίως με κροτίδες».

«Υπήρχαν 100-150 άτομα με μάσκες, οπλισμένα με βόμβες μολότοφ, με κροτίδες, πέτρες, σιδηρολοστούς, μπαστούνια του μπέιζμπολ» είπε ο Λοράν Ναντό, ο γραμματέας του τοπικού συνδικάτου των αστυνομικών Alliance.

Οι αστυνομικοί απάντησαν με πλαστικές σφαίρες και δακρυγόνα και οι συγκρούσεις έληξαν γύρω στις 4 το πρωί.

«Σε ορισμένα αυτοκίνητα επέβαιναν οικογένειες, υπήρχαν μέσα μικρά παιδιά» ανέφερε η εισαγγελία, στην οποία κατατέθηκαν οκτώ μηνύσεις. «Κανένας από τους οδηγούς δεν τραυματίστηκε, όμως πολλοί τρομοκρατήθηκαν», πρόσθεσε.

«Πρόκειται για αντάρτικο πόλης», είπε ο δήμαρχος της Λιμόζ Εμίλ Ροζέ Λομπερτί. «Εδώ και 4-5 χρόνια συμβαίνει αυτό σε αυτή τη συνοικία. Κατ’ εμέ, είναι επικίνδυνο», πρόσθεσε, περιγράφοντας μια «πολύ φτωχή γειτονιά, με νέους μετανάστες» η οποία έχει εξελιχθεί σε «ζώνη ανομίας».

Οι οκτώ από τους εννέα τραυματίες αστυνομικούς έχουν εμβοές και ο ένατος φέρει ένα τραύμα στο χέρι, ανέφερε η εισαγγελία της Λιμόζ. Η εισαγγελέας Εμιλί Αμπραντές είπε ότι η συνοικία είναι «γνωστή» στις αρχές για τη διακίνηση ναρκωτικών που γίνεται εκεί όμως «κανένα στοιχείο δεν συνδέει τα γεγονότα της χθεσινής νύχτας με μια πρόσφατη έρευνα σχετική με τη διακίνηση».

Στις 14 Ιουλίου, ανήμερα της εθνικής εορτής της Γαλλίας, είχαν σημειωθεί και πάλι ταραχές στην ίδια ζώνη.

Το υπουργείο Εσωτερικών ανακοίνωσε ότι θα αναπτυχθεί στην πόλη μια ειδική αστυνομική δύναμη για τη διατήρηση της τάξης.

