Νέο βίντεο που αποτυπώνει τις στιγμές αμέσως μετά τη δολοφονία του προέδρου Τζον Φ. Κένεντι και δείχνει την αυτοκινητοπομπή του να κατευθύνεται με ταχύτητα σε έναν αυτοκινητόδρομο του Ντάλας προς ένα νοσοκομείο πρόκειται να βγει σε δημοπρασία αυτόν τον μήνα.

Οι ειδικοί λένε ότι το εύρημα δεν αποτελεί έκπληξη, ακόμη και πάνω από 60 χρόνια μετά τη δολοφονία.

Η RR Auction θα βγάλει σε δημοπρασία την οικιακή ταινία 8 mm στη Βοστώνη στις 28 Σεπτεμβρίου.

Το βίντεο, το οποίο διαρκεί περίπου 10 δευτερόλεπτα — δείχνει τον πράκτορα των μυστικών υπηρεσιών Clint Hill , να πηδά στο πίσω μέρος της λιμουζίνας καθώς ακούγονταν οι πυροβολισμοί.

Οι πυροβολισμοί ακούστηκαν καθώς η αυτοκινητοπομπή περνούσε από την Dealey Plaza μπροστά από το Texas School Book Depository.

Μετά τους πυροβολισμούς, η αυτοκινητοπομπή έστριψε στον I-35 και έσπευσε προς το Νοσοκομείο Parkland Memorial , όπου ο Κένεντι κηρύχθηκε νεκρός. Ήταν η ίδια διαδρομή που θα είχε ακολουθήσει η αυτοκινητοπομπή για την επόμενη στάση του Κένεντι στο Trade Mart.

Ο εγγονός του Κάρπεντερ, Τζέιμς Γκέιτς, είπε ότι ενώ ήταν γνωστό στην οικογένειά του ότι ο παππούς του είχε ταινίες από εκείνη την ημέρα, δεν μιλούσαν συχνά γι' αυτό. Έτσι ο Γκέιτς είπε ότι όταν η ταινία που ήταν αποθηκευμένη μαζί με άλλες οικογενειακές ταινίες, του δόθηκε τελικά, δεν ήταν σίγουρος για το τι ακριβώς είχε αποτυπώσει ο παππούς του, ο οποίος πέθανε το 1991 σε ηλικία 77 ετών.

Προβάλλοντάς την στον τοίχο του υπνοδωματίου του γύρω στο 2010, στην αρχή συγκινήθηκε από το βίντεο. Στη συνέχεια, όμως, τα πλάνα από τον I-35 έπαιξαν μπροστά στα μάτια του. «Ήταν σοκαριστικό», είπε.



Πηγή: skai.gr

