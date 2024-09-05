Νικαράγουα: Οι ΗΠΑ κατάφεραν απελευθέρωση 135 πολιτικών κρατουμένων

Οι Ηνωμένες Πολιτείες εξασφάλισαν την απελευθέρωση 135 πολιτικών κρατουμένων στη Νικαράγουα για ανθρωπιστικούς λόγους, ανακοίνωσε σήμερα ο Λευκός Οίκος, προσθέτοντας ότι οι αποφυλακισθέντες θα μεταβούν στη Γουατεμάλα προτού επιδιώξουν να αναζητήσουν νομίμως μόνιμη διαμονή στις ΗΠΑ ή σε άλλες χώρες.

Η απελευθέρωση έρχεται μετά από «μήνες διαπραγματεύσεων μεταξύ ΗΠΑ και Νικαράγουας», τόνισαν οι ΗΠΑ και η Γουατεμάλα σε κοινή ανακοίνωσή τους.

Όσοι αποφυλακίστηκαν είναι όλοι υπήκοοι Νικαράγουας και περιλαμβάνουν μέλη της οργάνωσης ευαγγελιστών Mountain Gateway, κοσμικούς καθολικούς και φοιτητές, δήλωσε ο σύμβουλος εθνικής ασφάλειας του Λευκού Οίκου, Τζέικ Σάλιβαν.

Η απελευθέρωσή τους έρχεται αφού περισσότεροι από 200 πολιτικοί κρατούμενοι στη Νικαράγουα απελευθερώθηκαν πέρυσι και μεταφέρθηκαν αεροπορικώς στις ΗΠΑ.

Εκείνη την περίοδο, ο πρόεδρος Ντανιέλ Ορτέγκα - ο οποίος έχει ξεκινήσει μια καταστολή αντιφρονούντων τα τελευταία χρόνια - χαρακτήρισε τότε τις αποφυλακίσεις ως μια ώθηση για την απέλαση εγκληματιών που προσπαθούσαν να υπονομεύσουν τη Νικαράγουα.

Η κυβέρνησή του δεν σχολίασε αμέσως την τελευταία απελευθέρωση 135 πολιτικών κρατουμένων.

Ο πρόεδρος της Γουατεμάλας Μπερνάρντο Αρέβαλο δήλωσε ότι η χώρα του επιστρέφει «τη διεθνή αλληλεγγύη» από την οποία είχε ωφεληθεί η Γουατεμάλα στο παρελθόν.

«Καλώς ήρθατε, αδέλφια Νικαραγουανοί!» έγραψε ο Αρέβαλο στο X.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

