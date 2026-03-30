Καρότο και μαστίγιο χρησιμοποιεί ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος επέμεινε ότι υπάρχουν σοβαρές συνομιλίες με «ένα νέο και πιο λογικό καθεστώς» για τον τερματισμό των στρατιωτικών επιχειρήσεων στο Ιράν, δηλώνοντας μάλιστα ότι έχει σημειωθεί μεγάλη πρόοδος.

Σε ανάρτησή του στο Truth Social, ο Τραμπ απείλησε πάντως ότι εάν για οποιονδήποτε λόγο δεν επιτευχθεί σύντομα συμφωνία, και εάν το Στενό του Ορμούζ δεν «ανοίξει για δουλειές» αμέσως, τότε οι ΗΠΑ και το Ισραήλ θα ολοκληρώσουν «την υπέροχη ''παραμονή'' τους στο Ιράν ανατινάζοντας και εξαφανίζοντας εντελώς ό,τι έχει στρατηγική και ανθρωπιστική σημασία για το Ιράν: τους σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, τις πετρελαιοπηγές και το νησί Χαργκ (και πιθανώς όλες τις μονάδες αφαλάτωσης), που σκόπιμα δεν έχουν αγγίξει έως τώρα.

Η ανάρτηση του Ντόναλντ Τραμπ

«Οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής βρίσκονται σε σοβαρές συζητήσεις με ΕΝΑ ΝΕΟ ΚΑΙ ΠΙΟ ΛΟΓΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ για τον τερματισμό των στρατιωτικών μας επιχειρήσεων στο Ιράν. Έχει σημειωθεί μεγάλη πρόοδος, αλλά, εάν για οποιονδήποτε λόγο δεν επιτευχθεί σύντομα συμφωνία, κάτι που πιθανότατα θα γίνει, και εάν το Στενό του Ορμούζ δεν «ανοίξει για δουλειές» αμέσως, θα ολοκληρώσουμε την υπέροχη «παραμονή» μας στο Ιράν ανατινάζοντας και εξαφανίζοντας εντελώς όλους τους σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, τις πετρελαιοπηγές και το νησί Χαργκ (και πιθανώς όλες τις μονάδες αφαλάτωσης!), που σκόπιμα δεν έχουμε «αγγίξει» ακόμη. Αυτό θα είναι αντίποινα για τους πολλούς στρατιώτες μας, και άλλους, που το Ιράν έχει σφαγιάσει και σκοτώσει κατά τη διάρκεια της 47χρονης «βασιλείας του τρόμου» του παλαιού καθεστώτος. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας σε αυτό το θέμα. Πρόεδρος ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΤΖ. ΤΡΑΜΠ»

Ο θανατηφόρος στρατός των ΗΠΑ εξουδετέρωσε σημαντικούς στόχους, ανακοίνωσε εξάλλου το πρωί της Δευτέρας στο Truth Social ο πρόεδρος των ΗΠΑ.

«Μεγάλη μέρα στο Ιράν. Πολλοί για καιρό υψηλής σημασίας στόχοι εξουδετερώθηκαν και καταστράφηκαν από τον ΜΕΓΑΛΟ ΣΤΡΑΤΟ μας, τον καλύτερο και πιο θανατηφόρο στον κόσμο» αναφέρει χαρακτηριστικά.

«Είναι αποδεκατισμένοι αυτή την ώρα... Θα εγκαταλείψουν τα πυρηνικά όπλα... Θα μάς δώσουν την 'πυρηνική σκόνη', θα κάνουν ό,τι θέλουμε και ξέρετε κάτι; Θα προχωρήσουν και ίσως έχουν σπουδαία χώρα ξανά, αλλά αν δεν το κάνουν αυτό δεν θα έχουν χώρα, δεν θα έχουν καν χώρα»

Ο αμερικανικός στρατός θα μπορούσε «πολύ εύκολα» να πάρει τον έλεγχο του νησιού Χαργκ, δήλωσε εξάλλου ο Τραμπ σε συνέντευξή του στους Financial Times. «Ίσως πάρουμε το νησί Χαργκ, ίσως όχι. Έχουμε πολλές επιλογές (...) Δεν θεωρώ ότι έχουν οποιαδήποτε άμυνα. Θα μπορούσαμε να το πάρουμε πολύ εύκολα» είπε ερωτηθείς από την εφημερίδα για την κατάσταση της ιρανικής άμυνας στη νήσο.

Διαβάστε ΕΔΩ όλες τις εξελίξεις για την κρίση στη Μέση Ανατολή

Πηγή: skai.gr

