Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, απέφυγε να αποκαλύψει με ποια πρόσωπα στο Ιράν διαπραγματεύονται οι Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά δήλωσε ότι έχουν δημιουργηθεί «ρήγματα» στην ηγεσία της χώρας.

Ειδικότερα, ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας, ερωτηθείς για την ανάρτηση του Αμερικανού προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ, νωρίς τη Δευτέρα, ο οποίος έγραψε ότι οι ΗΠΑ διαπραγματεύονται με ένα «νέο και πιο λογικό καθεστώς», ο Ρούμπιο αρνήθηκε να πει με ποιους συνεργάζεται η Ουάσινγκτον για τον τερματισμό του πολέμου.

«Δεν πρόκειται να σας αποκαλύψω ποιοι είναι αυτοί οι άνθρωποι, γιατί πιθανότατα θα τους έβαζε σε μπελάδες με άλλες ομάδες μέσα στο Ιράν», δήλωσε ο Ρούμπιο.

«Κοιτάξτε», πρόσθεσε, «υπάρχουν κάποια εσωτερικά ρήγματα. Και στο τέλος της ημέρας, νομίζω ότι αν υπάρχουν άνθρωποι στο Ιράν που τώρα, με βάση όσα έχουν συμβεί, είναι διατεθειμένοι να κινηθούν προς μια διαφορετική κατεύθυνση για τη χώρα τους, αυτό θα ήταν θετικό».

Ο Ρούμπιο δεν έδωσε περισσότερες λεπτομέρειες για αυτά τα «ρήγματα» και αργότερα πρόσθεσε ότι τα πρόσωπα που διαπραγματεύονται με τις ΗΠΑ «λένε κάποια από τα σωστά πράγματα κατ’ ιδίαν».

«Προφανώς δεν πρόκειται να τα δημοσιοποιήσουν σε ανακοινώσεις Τύπου, και όσα λένε δημόσια ή παρουσιάζουν προς τον κόσμο δεν αντικατοπτρίζουν απαραίτητα όσα λένε στις μεταξύ μας συνομιλίες. Στο τέλος, όμως, πρέπει να δούμε αν αυτοί οι άνθρωποι θα είναι τελικά εκείνοι που θα έχουν την εξουσία, αν είναι αυτοί που μπορούν να φέρουν αποτέλεσμα. Θα το δοκιμάσουμε. Ελπίζουμε ότι έτσι θα συμβεί».

Παράλληλα, ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ δήλωσε ότι όλοι οι στόχοι της στρατιωτικής επιχείρησης στο Ιράν θα επιτευχθούν «μέσα σε λίγες εβδομάδες». Ο ίδιος ανέφερε ότι η καταστροφή της ιρανικής αεροπορίας και του ναυτικού έχει «σε μεγάλο βαθμό επιτευχθεί», ενώ η κυβέρνηση βρίσκεται «σε καλό δρόμο» για την εξουδετέρωση των δυνατοτήτων παραγωγής πυραύλων του Ιράν.



Πηγή: skai.gr

