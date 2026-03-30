Ο θανατηφόρος στρατός των ΗΠΑ εξουδετέρωσε σημαντικούς στόχους, ανακοίνωσε το πρωί της Δευτέρας στο Truth Social ο Ντόναλντ Τραμπ.

«Μεγάλη μέρα στο Ιράν. Πολλοί για καιρό υψηλής σημασίας στόχοι εξουδετερώθηκαν και καταστράφηκαν από τον ΜΕΓΑΛΟ ΣΤΡΑΤΟ μας, τον καλύτερο και πιο θανατηφόρο στον κόσμο» αναφέρει χαρακτηριστικά.

«Ποτέ δεν ξέρεις με το Ιράν, γιατί διαπραγματευόμαστε μαζί τους και μετά πρέπει πάντα να τους ανατινάζουμε» δήλωσε ακόμη από το Air Force One. «Νομίζω ότι θα κάνουμε μια συμφωνία μαζί τους. Είμαι αρκετά σίγουρος. Αλλά είναι πιθανό να μην κάνουμε» παρατήρησε.

Ο Τραμπ ισχυρίζεται ότι το Ιράν έχει συμφωνήσει με «το μεγαλύτερο μέρος» της λίστας των 15 σημείων των αμερικανικών απαιτήσεων για τον τερματισμό του πολέμου. Μόλις την περασμένη εβδομάδα, ωστόσο, το Ιράν εξέφρασε έντονες επιφυλάξεις για τη θέση της Ουάσινγκτον.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ υποστηρίζει επίσης ότι το Ιράν συμφώνησε να επιτρέψει 20 ακόμη πλοία να περάσουν από το Στενό του Ορμούζ. «Μάς έδωσαν, νομίζω από ένδειξη σεβασμού, 20 σκάφη με πετρέλαιο, σκάφη με πετρέλαιο να διασχίσουν το Στενό του Ορμούζ» δήλωσε.

Διαβάστε ΕΔΩ όλες τις εξελίξεις για την κρίση στη Μέση Ανατολή

«Είναι αποδεκατισμένοι αυτή την ώρα... Θα εγκαταλείψουν τα πυρηνικά όπλα... Θα μάς δώσουν την 'πυρηνική σκόνη', θα κάνουν ό,τι θέλουμε και ξέρετε κάτι; Θα προχωρήσουν και ίσως έχουν σπουδαία χώρα ξανά, αλλά αν δεν το κάνουν αυτό δεν θα έχουν χώρα, δεν θα έχουν καν χώρα»

Ο αμερικανικός στρατός θα μπορούσε «πολύ εύκολα» να πάρει τον έλεγχο του νησιού Χαργκ, δήλωσε εξάλλου ο Τραμπ σε συνέντευξή του στους Financial Times. «Ίσως πάρουμε το νησί Χαργκ, ίσως όχι. Έχουμε πολλές επιλογές (...) Δεν θεωρώ ότι έχουν οποιαδήποτε άμυνα. Θα μπορούσαμε να το πάρουμε πολύ εύκολα» είπε ερωτηθείς από την εφημερίδα για την κατάσταση της ιρανικής άμυνας στη νήσο.

Πρόσθεσε μιλώντας στους FT επίσης ότι οι ΗΠΑ θα μπορούσαν να πάρουν το πετρέλαιο του Ιράν: «Για να είμαι ειλικρινής μαζί σας, αυτό που θα ήθελα είναι να πάρουμε το πετρέλαιο στο Ιράν, αλλά κάποιοι ανόητοι στις ΗΠΑ λένε 'γιατί το κάνεις αυτό;'. Αλλά είναι ανόητοι» είπε.

Στα μέσα Μαρτίου, το νησί έγινε στόχος αμερικανικών αεροπορικών βομβαρδισμών, χωρίς να χτυπηθούν πετρελαϊκές εγκαταστάσεις. Στο Χαργκ, στο βόρειο τμήμα του Κόλπου, βρίσκεται ο μεγαλύτερος τερματικός σταθμός εξαγωγής πετρελαίου της Ισλαμικής Δημοκρατίας. Μέσω αυτού γίνεται περίπου το 90% των ιρανικών εξαγωγών αργού, σύμφωνα με πρόσφατο σημείωμα της αμερικανικής τράπεζας JP Morgan.

Πηγή: skai.gr

