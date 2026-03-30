Ο πρώην πρωθυπουργός της Γαλλίας Εντουάρντ Φιλίπ, αναδεικνύεται ως ο ισχυρότερος αντίπαλος απέναντι στα ακροδεξιά στελέχη Ζορντάν Μπαρντελά και Mαρίν Λεπέν ενόψει των προεδρικών εκλογών του επόμενου έτους, σύμφωνα με νέα δημοσκόπηση.

Δημοσκόπηση που δημοσιεύθηκε το Σάββατο από την Elabe δείχνει ότι ο Φιλίπ, του οποίου η επανεκλογή ως δημάρχου της Χάβρης ενίσχυσε την προεδρική του υποψηφιότητα, ξεχωρίζει μέσα από ένα πολυπληθές πεδίο υποψηφίων, διεκδικώντας με καλές πιθανότητες την εκλογή με όποιον εκπροσωπήσει τον Εθνικό Συναγερμό, σημειώνει το Politico.

Η Λεπέν αποτελεί την προτιμώμενη υποψήφια του κόμματος, ωστόσο το πολιτικό της μέλλον παραμένει αβέβαιο έως ότου εκδοθεί απόφαση αυτό το καλοκαίρι σχετικά με την έφεσή της κατά καταδίκης για υπεξαίρεση και πενταετούς απαγόρευσης συμμετοχής σε εκλογές.

Τα διάφορα σενάρια που εξέτασε η Elabe δείχνουν τον Φιλίπ να συγκεντρώνει έως και 25,5% των ψήφων, ανάλογα με τη σύνθεση των υποψηφίων, επίδοση σημαντικά υψηλότερη από κάθε υποψήφιο της αριστεράς ή από τους κεντρώους και κεντροδεξιούς αντιπάλους του.

Η δημοσκόπηση δείχνει επίσης ότι ο Εθνικός Συναγερμός διατηρεί τη θέση του ως το πιο δημοφιλές πολιτικό κόμμα στη Γαλλία και ότι ο υποψήφιός του αναμένεται να προκριθεί άνετα στον δεύτερο γύρο των προεδρικών εκλογών. Τόσο ο Μπαρντελά όσο και η Λεπέν προηγούνται σε όλα τα σενάρια που εξετάστηκαν για τον πρώτο γύρο των εκλογών, συχνά με διψήφιες διαφορές.

Η δημοσκόπηση εξέτασε επίσης τις προθέσεις ψήφου για τον δεύτερο γύρο, όπου διαφαίνεται μια πιθανή οριακή αναμέτρηση. Ο Φιλίπ επικρατεί της Λεπέν με 53% έναντι 47%. Αντιμέτωπος με τον Μπαρντελά, το προβάδισμα μειώνεται στο 51,5% έναντι 48,5%, εντός του περιθωρίου στατιστικού σφάλματος.

Στην προηγούμενη δημοσκόπηση τον Νοέμβριο, ο Μπαρντελά εμφανιζόταν να επικρατεί όλων των αντιπάλων του, από την κεντροδεξιά έως την άκρα αριστερά.

Στελέχη της ακροδεξιάς έχουν απορρίψει δημόσια τη δημοσκόπηση, και με περισσότερο από έναν χρόνο να απομένει έως τις εκλογές, πολλά μπορούν να αλλάξουν.

Ωστόσο, η δημοσκόπηση αναμένεται να αναζωπυρώσει τις ανησυχίες του Εθνικού Συναγερμού ότι το κόμμα ενδέχεται να ηττηθεί ξανά στις προεδρικές εκλογές, λόγω της παράδοσης στη Γαλλία για συσπείρωση απέναντι στην ακροδεξιά.

Παράλληλα, είναι πιθανό να ενισχύσει τις πιέσεις για συσπείρωση τόσο στον κεντρώο χώρο όσο και στην αριστερά, και να αναγκάσει τους ιδεολογικά συγγενείς αντιπάλους του Φιλίπ να εντείνουν τις προσπάθειές τους εάν θέλουν να παραμείνουν στην κούρσα.

Η δημοσκόπηση δείχνει ότι ο επίσης πρώην πρωθυπουργός Γκαμπριέλ Ατάλ, ο οποίος πλέον ηγείται του κόμματος του προέδρου Εμανουέλ Μακρόν, καθώς και ο συντηρητικός ηγέτης Μπρούνο Ρεταγιό, δεν καταφέρνουν να περάσουν στον δεύτερο γύρο στα εξεταζόμενα σενάρια.

Ο Aτάλ δεν έχει ακόμη ανακοινώσει τις προθέσεις του, ωστόσο πρόκειται να εκδώσει βιβλίο στα τέλη Απριλίου και να ξεκινήσει περιοδεία σε όλη τη Γαλλία, κινήσεις που φαίνεται να θέτουν τις βάσεις για μια πιθανή προεδρική υποψηφιότητα.

Ο Ρεταγιό έχει ήδη δηλώσει την πρόθεσή του να είναι υποψήφιος, ωστόσο οι Ρεπουμπλικανοί δεν έχουν αποφασίσει ακόμα για το ποιος θα είναι υποψήφιος.

Πηγή: skai.gr

