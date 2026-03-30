Με τον πόλεμο στο Ιράν να μην δείχνει σημάδια αποκλιμάκωσης, ο Ντόναλντ Τραμπ δηλώνει ότι σκέφτεται «να πάρει το πετρέλαιο του Ιράν» και εξετάζει ξανά την κατάληψη του νησιού Χαργκ από αμερικανικές δυνάμεις.



Ο Τραμπ ισχυρίζεται ότι το Ιράν έχει συμφωνήσει με «το μεγαλύτερο μέρος» της λίστας των 15 σημείων των αμερικανικών απαιτήσεων για τον τερματισμό του πολέμου. Μόλις την περασμένη εβδομάδα, ωστόσο, το Ιράν εξέφρασε έντονες επιφυλάξεις για τη θέση της Ουάσινγκτον.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ υποστηρίζει επίσης ότι το Ιράν συμφώνησε να επιτρέψει 20 ακόμη πλοία να περάσουν από το Στενό του Ορμούζ.

Τα ξημερώματα της Δευτέρας οι IDF βομβαρδίζουν την Τεχεράνη. Ανακοίνωσαν ότι χτυπούν «στρατιωτικές υποδομές του ιρανικού τρομοκρατικού καθεστώτος σε όλη την Τεχεράνη». Το Ισραήλ προειδοίησε και για επικείμενες επιθέσεις στα νότια προάστια της Βηρυτού.

Οι τιμές του πετρελαίου αυξήθηκαν μετά την προειδοποίηση της Τεχεράνης κατά μιας χερσαίας εισβολής των ΗΠΑ, καθώς περισσότερα στρατεύματα των ΗΠΑ αναπτύχθηκαν στην περιοχή.

