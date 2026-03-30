«Ίσως πάρουμε το Χαργκ, ίσως όχι»: Ξανά στο στόχαστρο του Τραμπ το στρατηγικής σημασίας νησί στον Κόλπο

Ο αμερικανικός στρατός θα μπορούσε «πολύ εύκολα» να πάρει τον έλεγχο του νησιού Χαργκ, δήλωσε σε συνέντευξή του στους Financial Times ο Ντόναλντ Τραμπ. «Ίσως πάρουμε το νησί Χαργκ, ίσως όχι. Έχουμε πολλές επιλογές (...) Δεν θεωρώ ότι έχουν οποιαδήποτε άμυνα. Θα μπορούσαμε να το πάρουμε πολύ εύκολα» είπε ερωτηθείς από την εφημερίδα για την κατάσταση της ιρανικής άμυνας στη νήσο.

Πρόσθεσε μιλώντας στους FT επίσης ότι οι ΗΠΑ θα μπορούσαν να πάρουν το πετρέλαιο του Ιράν: «Για να είμαι ειλικρινής μαζί σας, αυτό που θα ήθελα είναι να πάρουμε το πετρέλαιο στο Ιράν, αλλά κάποιοι ανόητοι στις ΗΠΑ λένε 'γιατί το κάνεις αυτό;'. Αλλά είναι ανόητοι» είπε.

Στα μέσα Μαρτίου, το νησί έγινε στόχος αμερικανικών αεροπορικών βομβαρδισμών, χωρίς να χτυπηθούν πετρελαϊκές εγκαταστάσεις. Στο Χαργκ, στο βόρειο τμήμα του Κόλπου, βρίσκεται ο μεγαλύτερος τερματικός σταθμός εξαγωγής πετρελαίου της Ισλαμικής Δημοκρατίας. Μέσω αυτού γίνεται περίπου το 90% των ιρανικών εξαγωγών αργού, σύμφωνα με πρόσφατο σημείωμα της αμερικανικής τράπεζας JP Morgan.

🔴 LIVE updates: https://t.co/bsIAeySvc8 pic.twitter.com/h8nqmaDcrM — Al Jazeera Breaking News (@AJENews) March 30, 2026

20 δεξαμενόπλοια με πετρέλαιο

Εξάλλου, διαβεβαίωσε ότι οι ΗΠΑ διαπραγματεύτηκαν με το Ιράν και εξασφάλισαν την άμεση ασφαλή διέλευση 20 δεξαμενόπλοιων με πετρέλαιο από το Στενό του Ορμούζ, το de facto κλείσιμο του οποίου από το ξέσπασμα του πολέμου στη Μέση Ανατολή την 28η Φεβρουαρίου έχει απογειώσει τις τιμές του μαύρου χρυσού.

«Μας έδωσαν, από σεβασμό πιστεύω, 20 μεγάλα πλοία με πετρέλαιο, μεγάλα πλοία με πετρέλαιο που θα περάσουν από το Στενό του Ορμούζ, κι αυτό αρχίσει αύριο το πρωί, για τις επόμενες μέρες», είπε.

Ο Αμερικανός πρόεδρος εκτίμησε, εξάλλου, ότι μπορεί να κλειστεί «συμφωνία» με τους «νέους» ηγέτες του Ιράν, αφού όπως είπε ο πόλεμος είχε ως αποτέλεσμα να επέλθει de facto «αλλαγή καθεστώτος» στην Τεχεράνη. Πρόσθεσε ότι η Τεχεράνη έχει αποδεχθεί τα περισσότερα από τα 15 σημεία που έθεσε η Ουάσιγκτον, μέσω Πακιστάν, ως προϋποθέσεις για τον τερματισμό του πολέμου

«Συνδιαλλασσόμαστε με ανθρώπους εντελώς διαφορετικούς από οποιονδήποτε είχαμε συνδιαλλαγεί προηγουμένως» διαβεβαίωσε τους δημοσιογράφους, μιλώντας για συνομιλητές «πολύ πιο λογικούς» από τους προκατόχους τους, χωρίς να αναφερθεί σε κανέναν ονομαστικά.

Ο Ντόναλντ Τραμπ επέμεινε μάλιστα ότι η συμφωνία με τους «νέους» Ιρανούς ηγέτες θα μπορούσε να κλειστεί «σύντομα».

«Θα μας δώσουν την πυρηνική σκόνη»

«Είναι αποδεκατισμένοι αυτή την ώρα... Θα εγκαταλείψουν τα πυρηνικά όπλα... Θα μάς δώσουν την 'πυρηνική σκόνη', θα κάνουν ό,τι θέλουμε και ξέρετε κάτι; Θα προχωρήσουν και ίσως έχουν σπουδαία χώρα ξανά, αλλά αν δεν το κάνουν αυτό δεν θα έχουν χώρα, δεν θα έχουν καν χώρα»

Ο Αμερικανός πρόεδρος ανέφερε επίσης ότι ο αμερικανικός στρατός οικοδομεί «μεγάλο συγκρότημα» διοίκησης που θα είναι ταυτόχρονα καταφύγιο κάτω από την πελώρια αίθουσα χορού που έδωσε εντολή να ανεγερθεί στον Λευκό Οίκο.

«Αυτή τη στιγμή, ο στρατός οικοδομεί μεγάλο συγκρότημα κάτω από την αίθουσα χορού (...) όλα πάνε καλά, είμαστε μάλιστα μπροστά από το χρονοδιάγραμμα», είπε ο αρχηγός του κράτους στον Τύπο στο αεροσκάφος με το οποίο επέστρεφε στην Ουάσιγκτον από το σαββατοκύριακό του στη Φλόριντα, επιδεικνύοντας σχέδια της αίθουσας.

Κάτω από την αίθουσα χορού θα βρίσκεται «καταφύγιο» που θα προστατεύει από «drones κι οτιδήποτε άλλο», σημείωσε. Τον Οκτώβριο ο άλλοτε μεσίτης έστειλε μηχανήματα έργου να καταστρέψουν ολόκληρη πτέρυγα του ιστορικού κτιρίου της προεδρίας στην Ουάσιγκτον.

Το σχέδιο, από τα πιο φιλόδοξα στο παγκοσμίως γνωστό κτίριο εδώ και πάνω από έναν αιώνα, δεν σταματά να γίνεται μεγαλύτερο και ακριβότερο: ο προσωρινός προϋπολογισμός του, που κατά τον αμερικανό πρόεδρο θα καλυφθεί χάρη σε δωρεές ιδιωτών, αυξήθηκε από τα 200 στα 400 εκατομμύρια δολάρια.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.