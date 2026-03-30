Η ισραηλινή υπηρεσία ασφαλείας Σιν Μπετ ανακοίνωσε ότι μια έρευνα του Δεκεμβρίου 2025 αποκάλυψε ένα τρομοκρατικό δίκτυο που συνδέεται με τη Χαμάς στη Δυτική Όχθη. Το δίκτυο διευθυνόταν από έναν πράκτορα με έδρα την Τουρκία, με τόχο την προώθηση επιθέσεων κατά του Ισραήλ.



Σύμφωνα με την υπηρεσία, το δίκτυο διοικούνταν από τον Μαχμούντ Ραντουάν, μέλος της Χαμάς που απελευθερώθηκε σε ανταλλαγή κρατουμένων-ομήρων και απελάθηκε στην Τουρκία τον Ιανουάριο του 2025, ο οποίος είχε φυλακιστεί στο Ισραήλ για τον ρόλο του στη δολοφονία ενός Ισραηλινού το 2001.



Η Σιν Μπετ αναφέρει ότι ο Ραντούαν στρατολόγησε δύο νεαρούς από το χωριό Αζούν της Δυτικής Όχθης κατά τη διάρκεια συνάντησης στην Τουρκία τον Δεκέμβριο, όπου περιέγραψε την τρομοκρατική του δραστηριότητα. Οι ύποπτοι φέρονται να συμφώνησαν να τον ακολουθήσουν.



Πρόσφατα απαγγέλθηκαν κατηγορίες εναντίον των υπόπτων, σύμφωνα με τη Σιν Μπετ.

Διαβάστε ΕΔΩ όλες τις εξελίξεις για την κρίση στη Μέση Ανατολή

Πηγή: skai.gr

