Με νέα δήλωση αναφορικά με το μέλλον των δασμών που έχει επιβάλει στην Κίνα, ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, επέλεξε για δεύτερη φορά μέσα σε λίγες ώρες να διατηρήσει χαμηλά τους τόνους αποφεύγοντας την προηγούμενη, σχεδόν, πολεμική ρητορική του εναντίον του Πεκίνου, σε μια κίνηση που ενδεχομένως να σηματοδοτεί μια στρατηγική αποκλιμάκωσης στον εμπορικό πόλεμο μεταξύ των δύο χωρών.

Σε συνέχεια της χθεσινής του δήλωσης κατά την οποία ανέφερε ότι «θα είναι πολύ καλός στις διαπραγματεύσεις με το Πεκίνο και ότι οι δασμοί στις εισαγωγές από τη χώρα θα μειωθούν σημαντικά μετά από μια συμφωνία, αλλά δεν θα φτάσουν στο μηδέν», ο Τραμπ ρωτήθηκε από δημοσιογράφους αν βρίσκεται σε ενεργές συνομιλίες με την Κίνα για μια εμπορική συμφωνία.

«Όλοι θέλουν να είναι μέρος αυτού που κάνουμε», απάντησε.

Ο Αμερικανός πρόεδρος, πρόσθεσε, παράλληλα, ότι οι ΗΠΑ θα έχουν «μια δίκαιη συμφωνία με την Κίνα».

Τις χθεσινές δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ, οι οποίες ερμηνεύτηκαν από πολλούς ως επικείμενη μείωση των δασμών και αποκλιμάκωση του εμπορικού πολέμου με την Κίνα, ακολούθησε δημοσίευμα της Wall Street Journal, το οποίο ανέφερε ότι η κυβέρνηση Τραμπ εξετάζει το ενδεχόμενο να μειώσει ακόμα και πάνω από το ήμισυ τους δασμούς που έχει επιβάλει στις κινεζικές εισαγωγές.

Ειδικότερα, το δημοσίευμα, επικαλούμενο αξιωματούχο του Λευκού Οίκου, ανέφερε ότι οι δασμοί κατά της Κίνας είναι πιθανό να μειωθούν σε ποσοστά μεταξύ περίπου 50% και 65%. Η κυβέρνηση εξετάζει επίσης μια κλιμακωτή προσέγγιση, παρόμοια με εκείνη που είχε προταθεί πέρυσι από την Επιτροπή της Βουλής για την Κίνα: 35% δασμοί για προϊόντα που οι ΗΠΑ δεν θεωρούν απειλή για την εθνική ασφάλεια και τουλάχιστον 100% για προϊόντα που θεωρούνται στρατηγικής σημασίας για τα αμερικανικά συμφέροντα.

Ωστόσο, ερωτηθείς σχετικά ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ, Σκοτ Μπέσεντ δήλωσε άγνοια επί του θέματος, λέγοντας ότι ο ίδιος δεν ήταν ενήμερος για εσωτερικές συζητήσεις στην κυβέρνηση σχετικά με τη μείωση των δασμών του Τραμπ κατά της Κίνας.

«Θα με εξέπληττε αν τέτοια συζήτηση βρίσκεται σε εξέλιξη», είπε.

Ωστόσο, ο Μπέσεντ ανέφερε ότι αναμένει πως «θα πρέπει να υπάρξει αποκλιμάκωση» στη σύγκρουση μεταξύ Ουάσινγκτον και Πεκίνου σε εμπορικό επίπεδο.

Το νομοσχέδιο προέβλεπε την εφαρμογή των εν λόγω δασμών σταδιακά, μέσα σε πέντε χρόνια.

Ο Πρόεδρος Τραμπ δεν έχει λάβει ακόμη οριστική απόφαση, ανέφεραν οι ίδιες πηγές, προσθέτοντας ότι οι συζητήσεις βρίσκονται σε εξέλιξη και εξετάζονται διάφορες επιλογές.

Ο Τραμπ δήλωσε την Τρίτη ότι είναι διατεθειμένος να μειώσει τους δασμούς σε κινεζικά προϊόντα, λέγοντας ότι οι δασμοί 145% που επέβαλε στη δεύτερη θητεία του θα μειωθούν. «Αλλά δεν θα είναι μηδενικοί», σημείωσε. Η εξέλιξη αυτή αποτέλεσε ευχάριστη είδηση για τους επενδυτές, οι οποίοι είχαν ανησυχήσει από τις επιθετικές κινήσεις του Λευκού Οίκου τις τελευταίες εβδομάδες.

Η Κίνα έδωσε στίγμα την Τετάρτη ότι είναι ανοιχτή σε εμπορικές συνομιλίες με τις Ηνωμένες Πολιτείες, αν και το Πεκίνο προειδοποίησε ότι δεν πρόκειται να διαπραγματευτεί υπό τις συνεχιζόμενες απειλές του Λευκού Οίκου. Στους κύκλους χάραξης πολιτικής της Κίνας, οι δηλώσεις του Τραμπ την Τρίτη ερμηνεύτηκαν ως ένδειξη υποχώρησης από την πλευρά του, σύμφωνα με πρόσωπα που συνομιλούν με Κινέζους αξιωματούχους.

Οι δηλώσεις και από τις δύο πλευρές σηματοδοτούν μια αλλαγή σε σχέση με τον τόνο των τελευταίων εβδομάδων, κατά τις οποίες οι δύο μεγαλύτερες οικονομίες του κόσμου είχαν προβεί σε αντίποινα και σκληρές δηλώσεις, προκαλώντας μεγάλη αναταραχή στις διεθνείς χρηματαγορές, που βίωσαν τις χειρότερες εβδομάδες των τελευταίων ετών.

Η κυβέρνηση των ΗΠΑ είχε σχεδιάσει να χρησιμοποιήσει τις εν εξελίξει διαπραγματεύσεις για τους δασμούς ως μέσο πίεσης στους εμπορικούς της εταίρους, ώστε να περιορίσουν τις σχέσεις τους με την Κίνα, είχε αναφέρει προηγουμένως η Wall Street Journal.

Ωστόσο, ο Υπουργός Οικονομικών, Σκοτ Μπέσεντ, έχει δηλώσει ότι υπάρχει περιθώριο για συνομιλίες σχετικά με μια ενδεχόμενη εμπορική συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Κίνας. Τέτοιες συνομιλίες θα έπρεπε να περιλαμβάνουν τον Τραμπ και τον Κινέζο Πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ, αν και οι δύο δεν έχουν συνομιλήσει από τότε που ο Τραμπ επανεξελέγη στον Λευκό Οίκο.

Πηγή: skai.gr

