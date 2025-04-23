Ντομπρόβσκις: Η Ευρωπαϊκή Ένωση «δεν εγκαταλείπει» τη συνεργασία της με τις ΗΠΑ

Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν θα εγκαταλείψει την εμπορική της συνεργασία με τις ΗΠΑ, δήλωσε σήμερα ο Ευρωπαίος Eπίτροπος Οικονομίας Βάλντις Ντομπρόβσκις, παρόλο που το ευρωπαϊκό μπλοκ σκοπεύει να συνάψει νέες συνεργασίες στο πλαίσιο του εμπορικού πολέμου που ξεκίνησε ο Ντόναλντ Τραμπ. Χρειαζόμαστε, τόνισε ο Ευρωπαίος αξιωματούχος, συνεργασίες win-win, αξιόπιστες και βασισμένες σε κανόνες

«Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν εγκαταλείπει τη στενότερη, βαθύτερη και πιο σημαντική συνεργασία της, αυτή που έχει με τις ΗΠΑ», δήλωσε ο Ντομπρόβσκις κατά την εαρινή σύνοδο του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείο (ΔΝΤ) και της Παγκόσμιας Τράπεζας στην Ουάσινγκτον. Αυτή είναι μια οικονομική και εμπορική σχέση που εκτιμάται στα 9,5 τρισεκατομμύρια δολάρια, τόνισε.

Από τότε που επέστρεψε στην εξουσία, ο Ντόναλντ Τραμπ έχει επιβάλει δασμούς 10% στις περισσότερες χώρες σε όλο τον κόσμο, συμπεριλαμβανομένης της ΕΕ, την οποία έχει επίσης απειλήσει με σκληρότερα μέτρα σε περίπτωση αντιποίνων. Ο Αμερικανός πρόεδρος εισήγαγε επίσης επιπρόσθετους δασμούς 25% σε ορισμένους τομείς όπως ο χάλυβας και το αλουμίνιο και στα αυτοκίνητα που εισάγονται στις ΗΠΑ.

Ωστόσο, ο Ντομπρόβσκις επέμεινε σήμερα ότι Ουάσινγκτον και Βρυξέλλες πρέπει να έχουν ανάγκη ο ένας τον άλλο ακόμη περισσότερο «σε έναν όλο και πιο συγκρουσιακό και ανταγωνιστικό κόσμο».

Αν και η Ένωση επιδιώκει να εμβαθύνει τις υπάρχουσες εταιρικές σχέσεις, θα «δημιουργήσει επίσης νέες σε όλο τον κόσμο για να ενισχύσει την οικονομική μας ασφάλεια στο εσωτερικό», πρόσθεσε ο Ευρωπαίος επίτροπος Οικονομίας.

Όπως ανέφερε, η πρώτη προτίμηση της ΕΕ είναι η επίτευξη μιας λύσης μέσω διαπραγματεύσεων με τις ΗΠΑ για το εμπόριο, αλλά αν οι συζητήσεις δεν οδηγήσουν σε λύση, η ΕΕ θα απαντήσει με αντίμετρα.

Οι Βρυξέλλες ελπίζουν σε μια άρση των αμερικανικών δασμών στον χάλυβα, το αλουμίνιο και στα αυτοκίνητα μέσω επίτευξης συμφωνίας.

Αξιωματούχοι της ΕΕ έχουν αποφύγει μια σκληρή ρητορική απέναντι στα βέλη Τραμπ σχετικά με τις εμπορικές σχέσεις ΗΠΑ-ΕΕ και υπογραμμίζουν την ανάγκη για αξιόπιστες και προβλέψιμες εμπορικές σχέσεις. Στις 10 Απριλίου, οι Βρυξέλλες προέβησαν στα πρώτα αντίμετρα κατά των δασμών Τραμπ που πάγωσαν για 90 ημέρες, αλλά η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν τόνισε ότι όλες οι επιλογές παραμένουν στο τραπέζι όσον αφορά τα αντίμετρα.

Να υπερασπιστούμε τις "βαρετές δημοκρατίες" μας

Ο Ευρωπαίος επίτροπος Οικονομίας δήλωσε ότι η ΕΕ έχει ήδη προσφερθεί να αγοράσει περισσότερο αμερικανικό υγροποιημένο φυσικό αέριο (LNG) και να μειώσει τους δασμούς σε ορισμένα αγαθά και πρόσθεσε ότι οι Βρυξέλλες θα καλωσόριζαν περισσότερη σαφήνεια από την αμερικανική κυβέρνηση σχετικά με τις επιδιώξεις της.

Πρόσθεσε ότι το ευρωπαϊκό μπλοκ είναι και θα παραμείνει ένας αξιόπιστος και προβλέψιμος εμπορικός εταίρος.

Το μπλοκ των 27 έχει ήδη συνάψει εμπορικές συμφωνίες με 76 χώρες, έχει ολοκληρώσει πρόσφατα συνομιλίες για νέες ή ενισχυμένες συνεργασίες με το Μεξικό, την Ελβετία και τέσσερις χώρες της Νότιας Αμερικής στη Mercosur, συνεχίζει τις διαπραγματεύσεις με την Ινδία, την Ταϊλάνδη, τις Φιλιππίνες και την Ινδονησία και έχει ξεκινήσει εμπορικές συζητήσεις με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, είπε. «Αυτές οι εμπορικές συμφωνίες επιδιώκουν να δημιουργήσουν συνεργασίες win-win, οι οποίες είναι αξιόπιστες και βασισμένες σε κανόνες», είπε.

Στο πλαίσιο της ασφάλειας και της άμυνας, ο Τραμπ «είχε δίκιο που είπε ότι η Ευρώπη πρέπει να αναλάβει την ευθύνη για την ασφάλειά της», τόνισε ο Ευρωπαίος αξιωματούχος.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η ΕΕ «πρέπει να αναλάβει το δίκαιο μερίδιο του βάρους μαζί με τους συμμάχους του ΝΑΤΟ, και ειδικότερα τις ΗΠΑ». «Είμαστε επίσης αποφασισμένοι να υποστηρίξουμε την Ουκρανία στον πόλεμό της κατά της ρωσικής επιθετικότητας μέχρι να επιτευχθεί μια δίκαιη και διαρκής ειρήνη», είπε.

Σημειώνοντας ότι η Ευρώπη έχει «μείνει πίσω» από τις ΗΠΑ και την Κίνα σε ορισμένες προηγμένες τεχνολογίες, ο Ντομπρόβσκις δήλωσε αποφασισμένος το ευρωπαϊκό μπλοκ να καλύψει αυτή τη διαφορά ως στρατηγική προτεραιότητα.

Παράλληλα σημείωσε πως σε περιόδους αναταραχής, η προβλεψιμότητα, το κράτος δικαίου και η προθυμία να τηρηθεί η βασισμένη σε κανόνες διεθνής τάξη γίνονται τα μεγαλύτερα πλεονεκτήματα της Ευρώπης. «Είμαστε δεσμευμένοι να κάνουμε ό,τι χρειάζεται για να υπερασπιστούμε τις "βαρετές δημοκρατίες" μας, γιατί το "βαρετό" φέρνει βεβαιότητα και ένα ασφαλές καταφύγιο όταν αυτή η τάξη που βασίζεται σε κανόνες αμφισβητείται αλλού».

