H ΑfD «κίνδυνος για την ασφάλεια της Γερμανίας»

H νέα κοινοβουλευτική περίοδος με τη νέα σύνθεση της γερμανικής βουλής δεν έχει ξεκινήσει με τους καλύτερους οιωνούς. Η ακροδεξιά αξιωματική αντιπολίτευση, η Εναλλακτική για τη Γερμανία, διεκδικεί βάσει του κανονισμού της βουλής θέσεις αντιπροέδρων σε κοινοβουλευτικές επιτροπές, μεταξύ αυτών και στην κομβικής σημασίας επιτροπή ελέγχου των μυστικών υπηρεσιών.



Την ίδια ώρα όμως τόσο Χριστιανοδημοκράτες όσο και Σοσιαλδημοκράτες βουλευτές θέτουν ζήτημα «κινδύνου για την ασφάλεια της χώρας», σύμφωνα με δημοσίευμα στην ιστοσελίδα tagesschau.de του πρώτου προγράμματος της γερμανικής δημόσιας τηλεόρασης. Όπως σημειώνει το δημοσίευμα, στελέχη των δύο κομμάτων που προσεχώς θα συγκυβερνήσουν τάχθηκαν κατά ενός τέτοιου ενδεχομένου σε σχετική ψηφοφορία.

, βουλευτής και ειδικός σε θέματα ασφάλειας, εξωτερικής πολιτικής και άμυνας από τους Χριστιανοδημοκράτες, δήλωσε ότι η συμμετοχή της ΑfD στη συγκεκριμένη επιτροπή θα εγκυμονούσε κινδύνους για κατασκοπία, αλλά και για διαρροές απόρρητων πληροφοριών.Χαρακτήρισε μάλιστα την AfD «μακρύ χέρι του Κρεμλίνου» στη Γερμανία . Παρόμοιες ενστάσεις εκφράζουν και κορυφαία στελέχη των Σοσιαλδημοκρατών. H ΑfD συμμετείχε πάντως στη συγκεκριμένη κοινοβουλευτική επιτροπή μετά τις εκλογές του 2017, όχι όμως και μετά το 2021.Αξίζει να σημειωθεί ότι η συγκεκριμένη επιτροπή ελέγχει επίσης τη δράση της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Προστασίας του Συντάγματος με έδρα την Κολωνία, η οποία παρακολουθεί νόμιμα στελέχη της AfD βάσει δικαστικής απόφασης του Εφετείου του Μίνστερ ως ύποπτα για ακροδεξιά δράση.Η ίδια Υπηρεσία είχε χαρακτηρίσει επίσης τη Νεολαία της Εναλλακτικής για τη Γερμανία «Junge Alternative» ως «εξτρεμιστική» (έχει πλέον διαλυθεί), καθώς και την εθνικιστική «Πτέρυγα» της AfD ως «μετά βεβαιότητας ακροδεξιού χαρακτήρα».Πριν από τις ομοσπονδιακές εκλογές του Φεβρουαρίου είχαν γίνει προσπάθειες εντός της γερμανικής βουλής για μια πιθανή απαγόρευση της AfD ως αντισυνταγματικού πολιτικού κόμματος. Πάνω από 100 βουλευτές είχαν καταθέσει σχετικό αίτημα στην Μπούντεσταγκ με στόχο να κινηθεί η προβλεπόμενη διαδικασία από το Ομοσπονδιακό Συνταγματικό Δικαστήριο της Καρλσρούης.

