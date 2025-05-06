«Οι καθολικοί τη λάτρεψαν» λέει ο Τραμπ για την εικόνα του ως Πάπας

Ο Ντόναλντ Τραμπ απέρριψε τις κατηγορίες ότι η εικόνα του εαυτού του ως Πάπα, που δημιουργήθηκε με Τεχνητή Νοημοσύνη, ήταν προσβλητική για τους καθολικούς και κατηγόρησε τα μέσα ενημέρωσης ότι πυροδοτούν οργή.

Η εικόνα ανέβηκε στο Truth Social από τον Τραμπ ή την ομάδα την Παρασκευή, και γρήγορα ξέσπασαν αντιδράσεις.

Ο πρώην πρωθυπουργός της Ιταλίας Ματέο Ρέντσι δήλωσε ότι ήταν «μια εικόνα που θίγει τους πιστούς, προσβάλλει τους θεσμούς και δείχνει ότι ο ηγέτης της παγκόσμιας δεξιάς απολαμβάνει να είναι κλόουν».

Ο Τίμοθι Ντόλαν, Αρχιεπίσκοπος της Νέας Υόρκης, τον οποίο ο Τραμπ πρότεινε για τη θέση του Πάπα την περασμένη εβδομάδα, και η Καθολική Συνδιάσκεψη της Πολιτείας της Νέας Υόρκης εξέφρασαν επίσης την απογοήτευσή τους.

Όταν ρωτήθηκε χθες για την αρνητική αντίδραση των καθολικών, ο Τραμπ απάντησε: «Δεν εννοείτε τους Καθολικούς, εννοείτε τα ψεύτικα μέσα ενημέρωσης... οι Καθολικοί τη λάτρεψαν».

Ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι δεν είχε δει την εικόνα, την οποία αναδημοσίευσε ο επίσημος λογαριασμός X του Λευκού Οίκου.

«Δεν έχω ιδέα από πού προήλθε» είπε. «Ίσως ήταν η Τεχνητή Νοημοσύνη. Αλλά δεν ξέρω τίποτα γι' αυτήν. Την είδα μόλις χθες το βράδυ. Στην πραγματικότητα, η γυναίκα μου τη βρήκε χαριτωμένη. Είπε, δεν είναι ωραίο αυτό;»

Ο Τραμπ επιχείρησε να αστειευτεί κιόλας, λέγοντας ότι η θέση του Πάπα πιθανότατα δεν είναι το μέλλον του, παρόλο που την περασμένη εβδομάδα έκανε άλλο αστείο λέγοντας ότι η θέση θα ήταν η κορυφαία επιλογή του.

«Δεν θα μπορούσα να παντρευτώ» είπε. «Αυτό πάει πολύ. Απ' όσο γνωρίζω, οι πάπες δεν είναι φανατικοί του γάμου, έτσι δεν είναι; Όχι από όσο γνωρίζουμε, όχι».

