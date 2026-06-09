Οριοθετήθηκε από τις πυροσβεστικές δυνάμεις η φωτιά που εκδηλώθηκε το μεσημέρι της Τρίτης σε χαμηλή βλάστηση στο Φίλυρο Θεσσαλονίκης παρά τη γρήγορη εξέλιξή του συμβάντος και το δύσβατο της περιοχής, αποτρέποντας την περαιτέρω εξάπλωσή της.

Νωρίτερα, μήνυμα μέσω του 112 εστάλη στους κατοίκους της περιοχής καλώντας τους να βρίσκονται σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των Αρχών.

⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣



🆘 Δασική πυρκαγιά στην περιοχή #Φίλυρο της Περιφερειακής Ενότητας #Θεσσαλονίκης



‼️ Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών



ℹ️ https://t.co/kexUnlnGMV@pyrosvestiki@hellenicpolice — 112 Greece (@112Greece) June 9, 2026

Για την αντιμετώπισή της κινητοποιήθηκαν άμεσα ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις του Πυροσβεστικού Σώματος. Στην επιχείρηση συμμετέχουν 56 πυροσβεστες με 3 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 2ης ΕΜΟΔΕ, 15 οχήματα ενώ επιχειρούν δύο αεροσκάφη CL-415 και ένα ελικόπτερο BELL.

Πολύτιμη βοήθεια στο έργο της κατάσβεσης παρέχουν υδροφόρες των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ), ενισχύοντας τις προσπάθειες των επίγειων και εναέριων δυνάμεων να περιορίσουν τη φωτιά πριν πάρει μεγαλύτερες διαστάσεις.

Πηγή: skai.gr

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