Φουά γκρα, γατοτροφές και σκυλοτροφές, ανθρώπινα μαλλιά, βοδινές γλώσσες, χριστουγεννιάτικα έλατα… Η λίστα των αμερικανικών προϊόντων που μπαίνουν στο στόχαστρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ως απάντηση στους δασμούς που σκοπεύει να επιβάλει ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ προκαλεί αίσθηση αφού περιλαμβάνει σχεδόν τα πάντα, από αυτοκίνητα και τρόφιμα μέχρι… καμήλες και όπιο.

Ο κατάλογος που έδωσε σήμερα στη δημοσιότητα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα τεθεί σε δημόσια διαβούλευση μέχρι τις 10 Ιουνίου και ενδέχεται να τροποποιηθεί.

Στα εισαγόμενα είδη, συνολικής αξίας 95 δισεκ. ευρώ, δεν θα επιβληθούν δασμοί παρά μόνο εάν η ΕΕ δεν καταφέρει να πετύχει μια συμφωνία για την άρση των αντίστοιχων αμερικανικών δασμών.

Στο έγγραφο των 218 σελίδων καταγράφονται οχήματα και αεροσκάφη –ουσιαστικά, της εταιρείας Boeing– φρέσκα φρούτα, ψάρια, στρείδια και άλλα οστρακοειδή, πλαστικά, χημικά, ηλεκτρικές συσκευές και πετρελαϊκά προϊόντα. Υπάρχει επίσης το μπέρμπον, που αρχικά είχε εξαιρεθεί από τα αντίποινα, σε μια προσπάθεια να μην επιβληθούν ανταποδοτικοί δασμοί στα ευρωπαϊκά κρασιά και άλλα οινοπνευματώδη.

Ορισμένα προϊόντα εκπλήσσουν, όπως τα χριστουγεννιάτικα δέντρα, οι ζωντανές μέλισσες, οι καμήλες και οι παπαγάλοι, τα προφυλακτικά, το όπιο, τα μαργαριτάρια, τα συγκρουόμενα αυτοκινητάκια.

Η λίστα περιέχει και σημαντικά για τις ΗΠΑ εξαγώγιμα προϊόντα, όπως σόγια, αλλά και διάφορες συσκευές, όπως ραπτομηχανές.

Η αξία μόνο των αυτοκινήτων και των αεροσκαφών (μαζί με τα ανταλλακτικά τους) εκτιμάται ότι κυμαίνεται στα 12 και 10,5 δισεκ. ευρώ αντίστοιχα. Τα ευρωπαϊκά μέτρα μπορεί να επιφέρουν άλλο ένα βαρύ πλήγμα στην Boeing, που ήδη αντιμετωπίζει κρίση.

Εξίσου μεγάλη είναι και η αξία των πλαστικών και χημικών προϊόντων, αφού φτάνει τα 12,9 δισεκ. ευρώ.

Η ΕΕ θα διαβουλευτεί με όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη στην Ευρώπη και τον υπόλοιπο κόσμο, ελπίζοντας ότι θα αποφύγει έναν εμπορικό πόλεμο με τον μεγαλύτερο εμπορικό εταίρο της, τις ΗΠΑ.

Πηγή: AFP, ΑΠΕ - ΜΠΕ

