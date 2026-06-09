Με κέρδη 1,41% έκλεισε το Χρηματιστήριο - Στα 336,7 εκατ. ευρώ ο τζίρος

Ισχυρές ανοδικές τάσεις κατέγραψαν οι τιμές των μετοχών στη σημερινή συνεδρίαση του Χρηματιστηρίου, εν μέσω ανοδικής κίνησης των ευρωπαϊκών αγορών και των δεικτών στο άνοιγμα της Wall Street.
O Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε στις 2.385,63 μονάδες, σημειώνοντας άνοδο 1,41%.
Ενδοσυνεδριακά κατέγραψε υψηλότερη τιμή στις 2.389,03 μονάδες (+1,56%).
Η αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 336,7 εκατ. ευρώ, ενώ διακινήθηκαν 47.219.629 μετοχές.
Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημείωσε άνοδο σε ποσοστό 1,49%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης ενισχύθηκε σε ποσοστό 0,58%.
Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν οι μετοχές της Lamda Development (+3,93%), της Allwyn (+3,50%), της Metlen (+3,49%), της Alpha Bank (+3,31%), της Coca Cola HBC (+2,62%) και της ΔΕΗ (+2,31%).
Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν οι μετοχές της Elvalhalcor (-3,35%), της Viohalco(-1,49%), των ΕΛΠΕ (-1,28%) και της Aktor (-1,10%).
Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσίασαν η Alpha Bank και η Eurobank διακινώντας 9.692.243 και 8.908.748 μετοχές, αντιστοίχως.
Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημείωσαν η ΔΕΗ με 43,48 εκατ. ευρώ και η Πειραιώς με 41,04 εκατ. ευρώ.
Ανοδικά κινήθηκαν 65 μετοχές, 43 πτωτικά και 16 παρέμειναν σταθερές.
Τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν οι μετοχές: Προοδευτική (+6,40%) και Ιντερτέκ (+4,90%).
Τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν οι μετοχές: Cenergy Holdings (-3,59%) και Ξυλεμπορία(π) (-3,43%).
Οι μετοχές του δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης έκλεισαν ως εξής:
AKTOR:9,6800 αμετάβλητη
ALLWYN:13,4700 +3,50%
ΚΥΠΡΟΥ:9,5300 +1,28%
METLEN:42,1000 +3,49%
OPTIMA:10,1900 +0,30%
ΤΙΤΑΝ: 49.7000 +1,76%
ALPHA BANK: 3,9050 +3,31%
AEGEAN AIRLINES: 12,0500 +1,26%
VIOHALCO: 19,9000 -1,49%
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: 43,0000 +0,09%
ΔΑΑ:10,1200 -0,30%
ΔΕΗ: 22,1400 +2,31%
COCA COLA HBC:51,0000 +2,62%
ΕΛΠΕ: 10,0500 -1,28%
ELVALHALCOR: 4,9000 -3,35%
ΕΘΝΙΚΗ: 14,7150 +0,44%
ΕΥΔΑΠ: 10,6000 +0,57%
EUROBANK: 3,9950 +1,22%
LAMDA DEVELOPMENT: 6,4750 +3,93%
MOTOR OIL: 39,5800 -0,50%
JUMBO: 22,7600 +1,16%
ΟΛΠ:39,3000 +0,90%
ΟΤΕ: 18,2700 +0,38%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 8,9600 +1,84%
ΣΑΡΑΝΤΗΣ:15,0800 +0,53%
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