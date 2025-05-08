Η Ύπατη Εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας Κάγια Κάλλας δήλωσε σήμερα ότι οι υπουργοί που θα συναντηθούν αύριο στην Ουκρανία θα δώσουν την τελική πολιτική έγκριση για τη σύσταση ειδικού δικαστηρίου για το έγκλημα της επίθεσης κατά της Ουκρανίας.

«Δεν θα υπάρξει καμία ατιμωρησία. Θα υπάρξει λογοδοσία για τα εγκλήματα που διαπράχθηκαν», δήλωσε η Κάλλας στους δημοσιογράφους στη Βαρσοβία μετά την άτυπη συνάντηση των υπουργών Εξωτερικών της ΕΕ.

Ο Πολωνός υπουργός Εξωτερικών Ράντοσλαβ Σικόρσκι κάλεσε σήμερα τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ να πιέσει τη Ρωσία για να γίνει «πιο λογική» σε σχέση με τον πόλεμο στην Ουκρανία.

«Αδυνατώ να δω έστω και μία παραχώρηση από την πλευρά του Πούτιν και ελπίζω ότι ο πρόεδρος Τραμπ, που είναι τόσο γνωστός ως διαπραγματευτής, θα βγάλει το σωστό συμπέρασμα και θα αρχίσει να ενθαρρύνει τον Βλαντίμιρ Πούτιν να γίνει πιο λογικός μέσω πιέσεων και μέσω αρνητικών κινήτρων επίσης», δήλωσε.

Ο Πολωνός υπουργός Εξωτερικών θα μεταβεί αύριο στο Λβιβ για να συναντηθεί με τον Ουκρανό ομόλογό του Άντριι Σιμπίχα, όπως δήλωσε ο ίδιος σε συνέντευξη Τύπου.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

